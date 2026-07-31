Qyteti verior i Irakut, Kirkuk, i bashkohet Unionit të Komunave të Botës Turke

Seyit Şamil Kurt
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Qyteti verior i Irakut, Kirkuk, i është bashkuar zyrtarisht Unionit të Komunave të Botës Turke, tha të premten një zyrtar i lartë nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AK) e Turqisë, transmeton Anadolu.
Kursad Zorlu, nënkryetari i AK Partisë i ngarkuar për marrëdhëniet me shtetet turke, tha në platformën turke të mediave sociale NSosyal se u takua me Guvernatorin e Kirkukut, Mehmet Seman Aga, në provincën qendrore turke Karaman.
“Kam kënaqësinë të them se, siç e kemi njoftuar edhe më parë publikun, Guvernatori Aga sot zyrtarisht iu bashkua Unionit të Komunave të Botës Turke në kuadër të takimit të mbajtur në Karaman”, shtoi Zorlu.