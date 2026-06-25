Qindra palestinezë protestojnë kundër politikave izraelite të shembjes së shtëpive në Negev

Rania R.a. Abushamala
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Qindra palestinezë protestuan të enjten në Beersheba, në rajonin jugor të Negevit në Izrael, kundër politikave izraelite të shembjes së shtëpive dhe konfiskimit të tokave që synojnë komunitetet beduine në këtë zone, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës izraelite Yedioth Ahronoth, protestuesit përfshinin banorë të komuniteteve beduine të prekura nga shembjet ose që përballen me zhvendosje, si dhe mbështetës nga radhët e qytetarëve arabë të Izraelit.
Protesta u organizua nga Komiteti i Lartë Drejtues i Arabëve në Negev, Komiteti i Kryetarëve të Autoriteteve Lokale Beduine dhe Këshilli Rajonal për Fshatrat e Panjohura.
Demonstruesit mbanin pankarta që afirmonin të drejtat e tyre për tokë dhe strehim, me slogane si “Negevi u përket njerëzve dhe pronarëve të tij” dhe “Jo shembjes së shtëpive, po të drejtës sonë për strehim”.
Ata gjithashtu mbanin pankarta me emrat e fshatrave që përballen me shembje ose evakuim, përfshirë Tel Arad, Al-Sirr, Wadi al-Khalil, Umm al-Hiran dhe Al-Araqib.
Më herët, ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, vlerësoi shembjen e shtëpive të palestinezëve beduinë dhe u zotua për intensifikimin e kësaj politike.
Dje, Ben-Gvir tha se 5.700 shtëpi janë shembur gjatë vitit të kaluar.
Qeveritë e njëpasnjëshme izraelite kanë promovuar atë që e quajnë “programe zhvillimi” për fshatrat beduine palestineze në Negev, me qëllim zhvendosjen e banorëve në qytete të planifikuara nga shteti.
Megjithatë, beduinët palestinezë i shohin këto politika si një mjet të zhvendosjes së detyruar, që i shkëput nga tokat e tyre historike dhe ua mohon njohjen zyrtare fshatrave të tyre.