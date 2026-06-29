Qeveria franceze përballet me kritika për menaxhimin e valës së të nxehtit

Şeyma Erkul Dayanç
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Qeveria e Francës po përballet me kritika nga partitë opozitare për mënyrën se si e ka trajtuar valën e fundit të të nxehtit dhe politikat e saj më të gjera për klimën, raportoi Le Monde të hënën, transmeton Anadolu.
Kryeministri Sebastien Lecornu do të kryesojë të hënën një takim të katërt ndërministror për krizën, për të shqyrtuar reagimin e qeverisë ndaj valës rekord të të nxehtit që preku pjesën më të madhe të vendit.
Takimi vjen pasi Sante publique France raportoi rreth 1.000 vdekje shtesë mbi mesataren sezonale që nga 24 qershori, në atë që agjencia e përshkroi si një vlerësim paraprak.
Politikanët e opozitës vunë në dyshim reagimin e qeverisë pasi u publikuan shifrat.
Marine Tondelier, udhëheqëse e partisë së të Gjelbërve, bëri thirrje për përgjegjësi politike, ndërsa Jean-Philippe Tanguy i Tubimit Kombëtar tha se shumë nga vdekjet mund të ishin parandaluar.
Ministri i Brendshëm, Laurent Nunez, mbrojti mënyrën se si qeveria e ka trajtuar valën e të nxehtit.
Presidenti Emmanuel Macron mbrojti gjithashtu rezultatet e qeverisë së tij në politikën klimatike, duke thënë se Franca ka ndërmarrë "një punë të madhe" për të ulur emetimet e karbonit dhe për të përshtatur infrastrukturën publike me ndryshimet klimatike, ndërsa pranoi se "ne nuk e kemi përfunduar këtë punë".
Qeveria miratoi prokurimin e 30.000 njësive të ajrit të kondicionuar për spitalet të shtunën, pasi vala e të nxehtit u intensifikua.
Qeveria aktivizoi planet kombëtare të reagimit ndaj emergjencave dhe ia delegoi menaxhimin operativ autoriteteve rajonale përmes prefektëve, ndërsa temperaturat arritën nivele rekord në të gjithë Francën.