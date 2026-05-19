Putini para vizitës në Pekin: Miqësia Rusi-Kinë, nuk është kundër askujt

Büşra Nur Çakmak
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin tha se marrëdhëniet midis Moskës dhe Pekinit kishin arritur një nivel të paparë dhe theksoi se miqësia e vendeve nuk ishte e drejtuar kundër askujt përpara vizitës së tij në Kinë, sipas vërejtjeve të publikuara sot nga agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS, transmeton Anadolu.
Në një video-adresim të publikuar para udhëtimit të tij në Pekin, Putini tha se Rusia dhe Kina ishin të përkushtuara për të zgjeruar bashkëpunimin në politikë, ekonomi, mbrojtje dhe shkëmbime humanitare.
"Miqësia jonë nuk është e drejtuar kundër askujt", tha Putini duke shtuar se lidhjet midis dy vendeve bazoheshin në "mirëkuptim dhe besim të ndërsjellë" dhe mbështetje për interesat thelbësore të njëri-tjetrit, përfshirë sovranitetin dhe unitetin shtetëror.
Ai tha se po udhëtonte për në Pekin me ftesë të presidentit kinez Xi Jinping, të cilin e përshkroi si një "mik të mirë prej kohësh", duke shtuar se kontaktet e rregullta të nivelit të lartë ishin jetësore për thellimin e marrëdhënieve dypalëshe.
Presidenti rus tha se të dy vendet kishin ndërtuar një "marrëdhënie vërtet strategjike dhe partneritet gjithëpërfshirës" që nga nënshkrimi i Traktatit të Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit Miqësor 25 vjet më parë.
"Natyra e tyre e veçantë reflektohet në atmosferën e mirëkuptimit dhe besimit të ndërsjellë, një angazhim për të ndjekur bashkëpunim të barabartë dhe fitimprurës për të dyja vendet, duke zhvilluar dialog të respektueshëm dhe duke mbështetur njëri-tjetrin në çështje që prekin interesat thelbësore të të dy vendeve, përfshirë mbrojtjen e sovranitetit dhe unitetin e shtetit", tha Putini.
Ai vlerësoi bashkëpunimin ekonomik, duke thënë se tregtia dypalëshe kishte tejkaluar 200 miliardë dollarë dhe se marrëveshjet tani kryheshin pothuajse tërësisht në rubla dhe juan. Putini përshëndeti vendosjen e një regjimi të ndërsjellë pa viza, duke thënë se kjo do të nxiste turizmin, udhëtimet e biznesit dhe shkëmbimet midis njerëzve.
Putini shtoi se Moska e vlerëson shumë historinë dhe kulturën e Kinës dhe kërkon të thellojë lidhjet humanitare dhe kulturore midis dy vendeve.