Putini mbledh Këshillin e Sigurisë së Rusisë për të diskutuar çështjet e sigurisë dhe marrëdhëniet me fqinjët

Elena Teslova
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka mbajtur një takim me anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurisë së Rusisë për të diskutuar sigurinë e brendshme dhe marrëdhëniet me vendet fqinje, transmeton Anadolu.
“Kemi dy çështje sot. Njëra ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe stabilitetit të brendshëm. E dyta lidhet me zhvillimin e marrëdhënieve tona me fqinjët tanë më të afërt. Propozoj që të fillojmë me çështjet e agjendës së brendshme”, tha Putini në fillim të takimit.
Presidenti rus kërkoi nga drejtori i Shërbimit Federal të Sigurisë (FSB), Alexander Bortnikov dhe ministri i Punëve të Brendshme, Vladimir Kolokoltsev, që t’i informojnë pjesëmarrësit mbi temat në diskutim.
Takimi zhvillohet në një kohë të shqetësimeve të vazhdueshme të sigurisë në Rusi pas sulmeve ukrainase me dronë që kanë shënjestruar infrastrukturën energjetike në rajone të ndryshme të vendit.
Kremlini nuk dha menjëherë detaje të mëtejshme mbi agjendën ose çështjet specifike të shqyrtuara gjatë takimit.