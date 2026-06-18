Putini kërkon lidhje më të thella me Azinë Juglindore ndërsa hapet Samiti Rusi-ASEAN

Elena Teslova
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Presidenti rus Vladimir Putin hapi sot Samitin inaugurues Rusi-ASEAN në Kazan, duke kërkuar lidhje më të ngushta midis Rusisë dhe vendeve të Azisë Juglindore, transmeton Anadolu.
"Marrëdhëniet midis Moskës dhe bllokut të Azisë Juglindore janë faktor i rëndësishëm stabilizues në rajonin e Azi-Paqësorit mes turbulencave gjeopolitike", tha Putini duke iu drejtuar takimit.
Ai theksoi se shoqata e ka krijuar veten si një organizatë e respektuar ndërkombëtare e ndërtuar mbi të drejtën ndërkombëtare dhe konsiderimin e ndërsjellë të interesave, duke shtuar se këto parime mbështesin gjithashtu partneritetin strategjik të Rusisë me ASEAN-in.
"Partneriteti strategjik midis Rusisë dhe ASEAN-it shërben si faktor i rëndësishëm stabilizues në rajonin e Azi-Paqësorit dhe kontribuon në formimin e një arkitekture të balancuar sigurie dhe bashkëpunim reciprokisht të dobishëm", tha ai.
Putini theksoi zgjerimin e bashkëpunimit midis Rusisë dhe ASEAN-it gjatë 35 viteve të fundit, duke thënë se ai përfshin fusha të tilla si tregtia dhe investimet, energjia, bujqësia, dixhitalizimi, shkenca dhe teknologjia, turizmi dhe siguria. Presidenti rus mirëpriti pjesëmarrjen e Timorit Lindor, i cili iu bashkua ASEAN-it në vitin 2025, në samitin e tij të parë Rusi-ASEAN.
Sipas një deklarate të publikuar nga Kremlini përpara samitit, diskutimet në Kazan janë fokusuar në rishikimin e zhvillimit të partneritetit strategjik Rusi-ASEAN, identifikimin e fushave të reja të bashkëpunimit në sferat politike, ekonomike dhe humanitare dhe shkëmbimin e pikëpamjeve për çështjet rajonale dhe ndërkombëtare.
Samiti, që shënon 35-vjetorin e marrëdhënieve midis Rusisë dhe ASEAN-it, mbahet në Kazan nga 17 deri më 19 qershor. ASEAN aktualisht përfshin 11 vende të Azisë Juglindore ndërsa Rusia ka qenë partner i plotë i dialogut i organizatës që nga viti 1996.