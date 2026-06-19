Putini kërkon lidhje më të thella ekonomike me partnerët e ASEAN-it

Faisal Mahmud
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Presidenti rus, Vladimir Putin ka zhvilluar takime të ndara me kryeministrin tajlandez, Anutin Charnvirakul dhe kryeministrin e Singaporit, Lawrence Wong, në margjinat e Samitit Përkujtimor ASEAN-Rusi në Kazan, transmeton Anadolu.
Gjatë bisedimeve me kryeministrin tajlandez, sipas "Thai Enquirer", të dy liderët ranë dakord të zgjerojnë bashkëpunimin në tregti, energji dhe siguri. Diskutimet u përqendruan në ndikimin e tensioneve në Lindjen e Mesme mbi sigurinë globale energjetike dhe zinxhirët e furnizimit.
Tajlanda përshëndeti mbështetjen ruse për bashkëpunim në energjinë e pastër, gazin natyror të lëngshëm (LNG), petrokimikatet dhe plehrat kimike. Të dyja palët shprehën mbështetje për avancimin e negociatave mbi një marrëveshje të tregtisë së lirë midis Tajlandës dhe Unionit Ekonomik Euroaziatik (EAEU).
Liderët diskutuan mbi bashkëpunimin më të gjerë në mbrojtje, shëndetësi publike, shkencë, teknologji, arsim, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike dhe përpjekjet për të luftuar mashtrimet në internet. Ata ranë dakord të forcojnë turizmin dhe shkëmbimet kulturore në prag të 130-vjetorit të marrëdhënieve diplomatike në vitin 2027.
Anutin tha se gati 2 milionë turistë rusë vizituan Tajlandën në vitin 2025.
Në një takim tjetër, Wong dhe Putin shqyrtuan marrëdhëniet dypalëshe dhe bashkëpunimin rajonal. Pas bisedimeve, Wong përsëriti qëndrimin e Singaporit për Ukrainën, duke theksuar në një postim në rrjetin social amerikan X se qëndrimi i qytet-shtetit bazohet në besimin se “sovraniteti dhe integriteti territorial i të gjitha vendeve duhet të respektohen”.
Wong po ashtu u takua me udhëheqësin e Tatarstanit, Rustam Minnikhanov, gjatë vizitës së tij të parë në Kazan. Në një postim në X, Wong tha se Minnikhanov foli me ngrohtësi për takimet e tij me kryeministrin themelues të Singaporit, Lee Kuan Yew dhe për miqësitë që kishte krijuar me qytetarët e Singaporit ndër vite, duke theksuar lidhjet e kahershme midis Singaporit dhe republikës ruse.
Sipas të dhënave të Dhomave Tajlandezo-Ruse të Tregtisë dhe Industrisë, tregtia e Rusisë me Tajlandën arrin në rreth 1.5 miliardë dollarë.
Ndërkohë, sipas Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik të Rusisë dhe të dhënave të qeverisë së Singaporit, Singapori mbetet një nga partnerët më të mëdhenj tregtarë të Rusisë në Azinë Juglindore, me tregtinë dypalëshe që ka tejkaluar 4 miliardë dollarë në vitet e fundit.