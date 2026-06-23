Putin: Rusia gati për bisedime paqeje me Ukrainën bazuar në marrëveshjet në Anchorage dhe Stamboll

Kanyshai Butun
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Rusia është e gatshme për negociata me Ukrainën bazuar në marrëveshjet e Anchorage-it dhe Stambollit, si dhe në realitetet në terren, tha të martën presidenti Vladimir Putin, raporton Anadolu.
Duke folur në një takim me zyrtarë qeveritarë, Putin theksoi se procesi i negociatave u ndërpre me iniciativën e Ukrainës.
“Rusia është e gatshme për bisedime paqeje me Ukrainën — bazuar në marrëveshjet e arritura në Stamboll”, tha ai. “Bazuar në marrëveshjet e arritura në Stamboll, në modalitetet e diskutuara në Anchorage dhe, mbi të gjitha, në realitetet në terren”, shtoi presidenti rus.
Putin tha se Ukraina po përpiqet të krijojë kushte të favorshme për veten përpara një rifillimi të mundshëm të negociatave të bllokuara të paqes, duke kryer sulme brenda Rusisë.
Rusia dhe Ukraina zhvilluan tri raunde të rinovuara bisedimesh për paqe vitin e kaluar në Stamboll — më 16 maj, 2 qershor dhe 23 korrik — të cilat prodhuan shkëmbime të mëdha të të burgosurve dhe memorandume draft që përshkruanin pozicionet e të dy palëve për një marrëveshje të mundshme paqeje.
Presidenti i SHBA-së dhe ai i Rusisë më vonë u takuan në Anchorage, një qytet në shtetin amerikan të Alaskës, gjë që çoi në një plan paqeje prej 28 pikash, i rishikuar më pas në 20 pika. Ukraina, megjithatë, raportohet se ka refuzuar çdo lëshim territorial.
Nën ndërmjetësimin e SHBA-së, Moska dhe Kievi gjithashtu zhvilluan tri raunde bisedimesh për paqe më herët këtë vit më 23–24 janar, 4–5 shkurt dhe 17–18 shkurt. Dy të parat u mbajtën në Abu Dhabi, ndërsa i treti në Gjenevë. Por procesi u ndal pas luftës SHBA–Izrael ndaj Iranit.
Në pranverën e vitit 2022, një draft-marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës, e arritur gjatë negociatave direkte, u nënshkrua paraprakisht në Stamboll.