Putin: Marrëdhëniet Rusi-Kinë në "nivel të lartë të paparë" mes rritjes së tregtisë dypalëshe

Presidenti rus, Vladimir Putin tha të mërkurën se marrëdhëniet midis Rusisë dhe Kinës kanë arritur "një nivel të paparë të lartë", ndërsa tregtia dypalëshe është rritur më shumë se tridhjetëfish gjatë 25 viteve të fundit, transmeton Anadolu.
Duke folur në një takim me homologun e tij kinez në Pekin, Putin e përshkroi Presidentin kinez, Xi Jinping si një "mik të dashur", duke kujtuar një proverb kineze që "nëse miqtë nuk e kanë parë njëri-tjetrin për një ditë, ndihet sikur kanë kaluar tre vjeshta".
"Mbaj mend me nostalgji pjesëmarrjen së bashku vitin e kaluar në festimet që shënuan 80-vjetorin e fitores në Luftën e Dytë Botërore", shtoi ai.
Putin tha në hapjen e negociatave në Sallën Fujian të Sallës së Madhe të Popullit se marrëdhëniet midis Rusisë dhe Kinës kishin arritur "një nivel të paparë të lartë" dhe tani "shërbejnë si një model partneriteti".
Udhëheqësi rus theksoi se 20 vjet më parë Rusia dhe Kina nënshkruan Traktatin e Fqinjësisë së Mirë, Miqësisë dhe Bashkëpunimit, të cilin ai e përshkroi si "një dokument themelor ndërshtetëror që hodhi themelet për bashkëpunim në të gjitha fushat dhe mbetet plotësisht i rëndësishëm sot".
"Sot, marrëdhëniet tona kanë arritur një nivel të paparë, duke ilustruar partneritet të vërtetë gjithëpërfshirës dhe ndërveprim strategjik", tha ai.
Putin theksoi se delegacioni rus përfshin "një pjesë të konsiderueshme të qeverisë ruse", udhëheqës biznesi dhe përfaqësues të organizatave publike dhe arsimore.
"Siç u ra dakord me kryetarin, ne do të fillojmë punën tonë duke diskutuar çështjet kryesore të ndërveprimit dypalësh, duke u përqendruar kryesisht në ekonomi, të ndjekura nga negociatat që përfshijnë delegacione, siç propozohet nga kryetari", tha ai.
Pavarësisht sfidave të jashtme, bashkëpunimi ekonomik midis Rusisë dhe Kinës mbetet i fortë dhe tregtia është rritur mbi 30 herë në 25 vjet, tha Putin.
"Edhe mes faktorëve të jashtëm negativë, bashkëpunimi ynë ekonomik dhe bashkëpunimi tregtar shfaqin dinamika të forta. Gjatë një çerek shekulli, vëllimi i tregtisë është rritur më shumë se tridhjetë herë, duke tejkaluar vazhdimisht standardin prej 200 miliardë dollarësh në vit për disa vite rresht", theksoi ai.
"Gurthemeli i bashkëpunimit ekonomik është bashkëpunimi kinezo-rus në energji. Pavarësisht krizave në Lindjen e Mesme, Rusia mbetet një furnizues i besueshëm i burimeve, ndërsa Kina mbetet një konsumator i përgjegjshëm", tha ai.
Sipas tij, iniciativat e përbashkëta në shkallë të gjerë në industri, bujqësi, transport dhe teknologji të lartë janë tani përparësi në lidhjet dypalëshe.
"Lidhjet humanitare po zgjerohen gjithashtu në mënyrë dinamike. Pas viteve të suksesshme të kulturës, faza tjetër përqendrohet në bashkëpunimin arsimor. Ky është projekti i dhjetë ndërkufitar i orientuar drejt temave që po hapim së bashku sot," tha ai.
Putin vlerësoi gjithashtu futjen e udhëtimit pa viza midis Rusisë dhe Kinës, duke vënë në dukje se ky vendim kontribuoi në forcimin e lidhjeve humanitare.
Bashkëpunimi ruso-kinez në politikën e jashtme shërben si një nga faktorët kryesorë stabilizues në skenën ndërkombëtare, tha ai.
"Së bashku me miqtë tanë kinezë, ne mbështesim diversitetin kulturor dhe respektin për zhvillimin sovran të shteteve, duke synuar të formësojmë një rend botëror më të drejtë dhe demokratik. Në mes të situatës aktuale të tensionuar ndërkombëtare, partneriteti ynë i ngushtë është veçanërisht jetësor”, tha ai.
Moska dhe Pekini rrisin koordinimin brenda OKB-së, BRICS, G20 dhe forumeve të tjera, vuri në dukje Putin.
“Ne do të vazhdojmë angazhimin aktiv me Organizatën e Bashkëpunimit të Shangait (SCO), duke shënuar me krenari 25-vjetorin e saj këtë vit, e cila ka provuar të jetë një shembull i shkëlqyer i zgjidhjes së drejtë të problemeve dhe nxitjes së integrimit në rajonin tonë të gjerë të përbashkët”, tha ai.
Ai gjithashtu riafirmoi qëllimin e tij për të marrë pjesë në Samitin e APEC-ut 2026 në qytetin jugor kinez Shenzhen në nëntor dhe e ftoi Xi-në të vizitojë Rusinë vitin e ardhshëm.
"Ne e mbështesim plotësisht presidencën e Kinës në Forumin e Bashkëpunimit Azi-Paqësor këtë vit dhe, nga ana jonë, konfirmojmë gatishmërinë tonë për të marrë pjesë në samitin e këtij formati në Shenzhen në nëntor. Sigurisht, ju ftojmë, mik i dashur, të vizitoni Federatën Ruse vitin e ardhshëm", tha ai.
Sipas Putinit, Moska dhe Pekini vazhdojnë të mbështesin “diversitetin kulturor dhe civilizues” dhe respektin për rrugët sovrane të zhvillimit të shteteve.