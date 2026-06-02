Punëtorja e laboratorit e zhdukur që nga viti i kaluar gjendet e vdekur në New Mexico

Berk Kutay Gökmen
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Mbetjet njerëzore të zbuluara në një pyll të New Mexico-s janë identifikuar si të Melissa Casias, një asistente administrative në Laboratorin Kombëtar të Los Alamos, e cila u raportua e zhdukur gati një vit më parë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën e mediave sociale amerikane Facebook, Policia Shtetërore e New Mexico-s tha se një alpinist kishte zbuluar mbetje njerëzore në zonën e McGaffey Ridge të Pyllit Kombëtar Carson më 28 mars.
Deklarata tha se individi është identifikuar pozitivisht si Casias.
"Shkaku dhe mënyra e vdekjes nuk janë përcaktuar ende. Mbetjet do t'i nënshtrohen ekzaminimit të mëtejshëm antropologjik", shtoi deklarata duke vënë në dukje se një pistoletë u gjet pranë saj.
Më 26 qershor 2025, Casias u raportua e zhdukur pasi nuk arriti në punë dhe nuk u kthye në shtëpi pas një vizite në vendin e punës së vajzës së saj atë mbrëmje.
Shqetësimi për sigurinë e saj u rrit kur anëtarët e familjes zbuluan se sendet e saj personale, përfshirë çantën, dokumentin e identifikimit dhe telefonat celularë ishin lënë pas, duke çuar në fillimin e një hetimi për person të zhdukur.
"Që nga ajo kohë, Policia Shtetërore e New Mexico-s ka kryer një hetim të gjerë, i cili mbetet aktiv dhe në vazhdim", thuhet në deklaratë.
Çështja ishte një nga rreth një duzinë që përfshinin shkencëtarë amerikanë të lidhur me kërkimin hapësinor, të mbrojtjes dhe bërthamor, të cilët kishin vdekur ose ishin zhdukur në muajt e fundit.