Protestuesit mblidhen jashtë transmetuesit belg kundër pjesëmarrjes së Izraelit në Eurovizion

Melike Pala
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Një grup njerëzish janë mbledhur jashtë selisë së transmetuesit publik belg RTBF në Bruksel për të protestuar kundër pjesëmarrjes së Izraelit në Konkursin e Këngës Eurovizion, raporton Anadolu.
Duke valëvitur flamuj palestinezë, protestuesit shprehën kundërshtimin e tyre ndaj përfshirjes së Izraelit në garën e këngës dhe akuzuan RTBF-në për bashkëfajësi me pjesëmarrjen e tij.
Disa demonstrues vendosën mesazhe të printuara në gardhet metalike të ndërtesës, duke shprehur kundërshtimet e tyre ndaj përfshirjes së RTBF-së në konkursin e këngës.
Protestuesit mbanin pankarta me mbishkrimin “Ndalo bashkëfajësinë” dhe theksuan se pjesëmarrja e Izraelit në konkurs është e papranueshme.
Ata i bënë thirrje Unionit Evropian të Transmetuesve (EBU) dhe transmetuesve që e transmetojnë ngjarjen të ndërmarrin veprime.
Ata gjithashtu tërhoqën vëmendjen për gazetarët dhe punonjësit e medias që janë vrarë në sulmet izraelite në Gaza.
Ndërkohë, disa vende, përfshirë Slloveninë, Spanjën, Holandën, Irlandën dhe Islandën, kanë vendosur të tërhiqen nga Konkursi i Këngës Eurovizion 2026 në përgjigje të pjesëmarrjes së Izraelit.
Megjithatë, RTBF-ja, e cila është përgjegjëse për përzgjedhjen dhe dërgimin e përfaqësuesit të Belgjikës në Eurovizion këtë vit, ka vendosur të marrë pjesë dhe të transmetojë konkursin, pavarësisht thirrjeve nga artistë dhe publiku për të mos marrë pjesë.
Konkursi i Këngës Eurovizion është një nga garat më të mëdha televizive muzikore në botë. EBU më parë e përjashtoi Rusinë nga pjesëmarrja pas pushtimit të Ukrainës në vitin 2022.