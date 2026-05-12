Protestuesit kundër luftës ndërpresin seancën dëgjimore të shefit të Pentagonit në Senat

Diyar Güldoğan
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
WASHINGTON (AA) - Një grup protestuesish kundër luftës, të veshur me bluza me mbishkrimin “Jo luftë kundër Iranit”, protestuan në heshtje pas sekretarit amerikan të Mbrojtjes, Pete Hegseth, gjatë deklaratës së tij hyrëse në një seancë të nënkomitetit të Senatit mbi financimin ushtarak dhe konfliktin me Iranin, transmeton Anadolu
Protestuesit qëndruan në heshtje pas sekretarit Hegseth për disa çaste përpara se Policia e Kapitolit t’i largonte nga salla e dëgjimit.
Një protestuese tjetër ndërpreu fjalën hyrëse të sekretarit amerikan.
“Nëse miratoni këtë buxhet, do të bëheni bashkëfajtorë në krimet e luftës të kësaj administrate”, bërtiti ajo para se oficerët ta nxirrnin nga salla.
Seanca u përqendrua në propozimin e administratës për një buxhet mbrojtjeje prej 1.5 trilionë dollarësh dhe operacionet ushtarake që përfshijnë Iranin.
Hegseth mbrojti propozimin për shpenzimet, duke e cilësuar të nevojshëm për rindërtimin e gatishmërisë ushtarake dhe ruajtjen e parandalimit mes tensioneve në rritje në Lindjen e Mesme.