Prokurorët francezë kërkojnë dënimin e ish-presidentit Sarkozy për financim të paligjshëm të fushatës në Libi

Şeyma Erkul Dayanç
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Prokurorët francezë i kanë kërkuar një gjykate apeli në Paris që të dënojë ish-presidentin Nicolas Sarkozy për korrupsion dhe financim të paligjshëm të fushatës zgjedhore në Libi në vitin 2007, transmeton Anadolu.
“Ka ekzistuar me të vërtetë një marrëveshje midis Nicolas Sarkozy-t dhe Muammar Gaddafi-t”, tha një nga prokurorët para Gjykatës së Apelit në Paris në ditën e dytë të seancave.
Sipas transmetuesit BFMTV, prokurorët kërkuan gjithashtu dënimin e Sarkozy-t për fshehje të përvetësimit të fondeve publike libiane, përveç akuzës për komplot kriminal, për të cilën tashmë kishin kërkuar dënim të hënën.
Akuza argumentoi se Sarkozy dhe ish-ministri i Punëve të Brendshme, Claude Gueant, kishin abuzuar me autoritetin që u jepte posti i tyre publik.
“Kjo nuk është një negociatë e keqe diplomatike. Kjo është korrupsion në nivelin më të lartë të shtetit”, tha prokurori.
Sipas prokurorisë, Sarkozy përdori llogaritë e fushatës presidenciale të vitit 2007 për të fshehur marrëveshje të dyshuara korruptive me regjimin libian, me qëllim mbështetjen e “ambicieve të tij personale dhe politike”.
Prokurorët gjithashtu argumentuan se Sarkozy dhe Gueant besonin se ishin “të paprekshëm” për shkak të ndikimit dhe lidhjeve të tyre politike.
Çështja lidhet me pretendimet se fushata presidenciale e Sarkozy-t në vitin 2007 ka marrë financim të paligjshëm nga Libia nën drejtimin e Gaddafi-t.
Në vendimin fillestar të vitit 2025, Sarkozy u dënua me pesë vjet burg për komplot kriminal, por u shpall i pafajshëm për korrupsion, financim të paligjshëm të fushatës dhe fshehje të përvetësimit të fondeve publike libiane.
Gjykatësit atëherë kishin vendosur se Sarkozy po vepronte si kandidat presidencial dhe jo si mbajtës i një autoriteti publik në kohën kur dyshohej se ishin kryer veprat.
Prokuroria e përgjithshme e kundërshton këtë interpretim, duke argumentuar se Sarkozy kishte autoritet publik si ministër i brendshëm dhe më vonë si president.
Gjykimi i apelit ndaj Sarkozy-t dhe nëntë të bashkëpandehurve pritet të vazhdojë deri më 27 maj.
Prokurorët pritet të shpallin kërkesat për dënim nesër.