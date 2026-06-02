Projektligji për shpërbërjen kalon leximin e parë në parlamentin izraelit

Mustafa M. M. Haboush
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Parlamenti i Izraelit (Knesset) miratoi të hënën vonë leximin e parë të një projektligji për vetëshpërbërjen, transmeton Anadolu.
Sipas "Channel 12" të Izraelit, plot 106 nga 120 anëtarë votuan pro projektligjit, pa asnjë votë kundër. Projektligji përfshin një periudhë të mundshme zgjedhore midis 8 shtatorit dhe 20 tetorit, raportoi faqja e internetit izraelite e lajmeve "Walla".
Partia ultra-ortodokse "Shas" po shtyn për zgjedhje më 15 shtator ndërsa partia Likud e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dëshiron ta shtyjë datën deri në fund të mandatit.
Zgjedhjet legjislative në Izrael fillimisht ishin planifikuar për 27 tetor, por dështimi i qeverisë për të miratuar një ligj që përjashton hebrenjtë ultra-ortodoksë nga shërbimi ushtarak ka rritur presionin për një votim të parakohshëm.
Sipas ligjit izraelit, projektligji duhet të kalojë tre lexime për t'u bërë ligj.
"Walla" tha se projektligji do të kthehet në një komision të Knessetit pas miratimit të tij në leximin e parë, në përgatitje për ta hedhur në votim në leximin e dytë dhe të tretë dhe për të caktuar një datë për zgjedhjet.