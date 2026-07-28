Pro-palestinezët mblidhen jashtë Shtëpisë së Bardhë për të protestuar ndaj vizitës së Netanyahut

Diyar Güldoğan
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Demonstruesit pro-palestinezë u mblodhën jashtë Shtëpisë së Bardhë të hënën për të protestuar ndaj vizitës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Washington përpara takimit të tij të planifikuar me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, transmeton Anadolu.
Duke valëvitur flamujt palestinezë, protestuesit mbanin tabela që kritikonin mbështetjen e SHBA për Izraelin.
Mes mesazheve të ekspozuara ishin "Ndaloni makinën e luftës SHBA/Izrael", "Ekspozoni kontrollin e Izraelit mbi Washingtonin" dhe "Të drejtat e palestinezëve gjithashtu kanë rëndësi".
Demonstrata u zhvillua ndërsa Netanyahu mbërriti në Washington, DC për bisedime me Trumpin sot në Shtëpinë e Bardhë.
Kjo do të shënojë takimin e tetë të Netanyahut me Trumpin që kur presidenti u zgjodh në mandatin e tij të dytë.
Pas takimit të tij me Trumpin, Netanyahu pritet të marrë pjesë në një shërbim përkujtimor për senatorin e ndjerë republikan Lindsey Graham, një mbështetës i gjatë i Izraelit.