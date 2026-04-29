Presidentja e Maqedonisë së Veriut pret homologun zviceran në Shkup

Shpetim Hiseni
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, sot priti në takim presidentin e Konfederatës Zvicerane, Guy Parmelin, i cili po qëndron për një vizitë zyrtare në vend, raporton Anadolu.
Presidenti zviceran u prit me nderimet më të larta shtetërore dhe ushtarake në një ceremoni në Vilën “Vodno”.
Pas pritjes, pasoi një takim kokë më kokë i presidentëve dhe më pas edhe ndërmjet delegacioneve të Maqedonisë së Veriut dhe Zvicrës.
Pas takimit, Siljanovska-Davkova dhe Parmelin do të mbajnë konferencë të përbashkët për media.