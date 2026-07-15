Presidentja e KE-së mbërrin në Kiev për bisedime mbi mbrojtjen dhe anëtarësimin në BE

Burç Eruygur
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen mbërriti sot në Kiev për bisedime mbi bashkëpunimin në mbrojtje, ofertën e Ukrainës për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian dhe përgatitjet për dimrin e ardhshëm, transmeton Anadolu.
"Është një moment i veçantë. Ukraina ka ndërtuar një vrull të fortë ushtarak. Rrjedha po ndryshon", tha Von der Leyen në një postim në platformën e mediave sociale amerikane X pasi mbërriti në kryeqytetin ukrainas.
Ajo tha se do të shpallë nisma të reja për të integruar industrinë e mbrojtjes ukrainase dhe evropiane dhe për të diskutuar procesin e pranimit të Ukrainës në BE dhe gatishmërinë për dimër.
Që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë kjo është vizita e 11-të e Von der Leyen në Ukrainë.
Vizita përkon me Ditën e Shtetit të Ukrainës dhe me Samitin e pestë Ukrainë-Evropa Juglindore në Kiev.
Sipas mediave ukrainase, liderë të tjerë të huaj që marrin pjesë në samit përfshijnë presidentët e Shqipërisë, Moldavisë, Rumanisë dhe Serbisë si dhe kryeministrat e Kroacisë dhe Sllovenisë.