Presidentja e KE-së mbërrin në Armeni për një vizitë pune

Elena Teslova
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen mbërriti sot në kryeqytetin e Armenisë, Jerevan, pasi vizitoi Azerbajxhanin një ditë më parë, transmeton Anadolu.
Avioni i zyrtares së lartë të BE-së u ul në aeroportin Zvartnots të Jerevanit, sipas transmetimit të drejtpërdrejtë nga kanalet televizive lokale. Ajo u prit nga zëvendëskryeministri armen, Mher Grigoryan.
Von der Leyen pritet të zhvillojë bisedime me kryeministrin armen, Nikol Pashinyan gjatë ditës. Pas takimit, dy liderët pritet të mbajnë konferencë të përbashkët për mediat dhe t'u përgjigjen pyetjeve të gazetarëve.