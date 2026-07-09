Presidenti turk Erdogan nesër pret kryeministrin libanez në Stamboll

Gizem Nisa Çebi Demir
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, do të presë të premten në Stamboll kryeministrin e Libanit, Nawaf Salam, transmeton Anadolu.
Gjatë takimit, dy liderët pritet të diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe Turqi-Liban “në të gjitha aspektet”, tha në platformën sociale amerikane X drejtori i Komunikimeve i Turqisë, Burhanettin Duran.
Ai shtoi se vizita pritet gjithashtu të rikonfirmojë mbështetjen e Turqisë për integritetin territorial dhe sovranitetin e Libanit.