Presidenti turk Erdogan mirëpret homologun polak Nawrocki në Ankara

Zafer Fatih Beyaz
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, të martën priti me ceremoni zyrtare në Ankara Presidentin e Polonisë, Karol Nawrocki, raporton Anadolu.
Njësi kalorësie shoqëruan automjetin zyrtar të Nawrockit nga rruga përpara kompleksit presidencial deri te porta e protokollit.
Erdogan e priti Nawrockin në hyrjen kryesore, dhe ndërsa të dy udhëheqësit zinin vendet në zonën e ceremonisë, banda ushtarake interpretoi himnet kombëtare të Turqisë dhe Polonisë.
Ceremonia përfshiu gjithashtu flamuj dhe ushtarë që përfaqësonin 16 shtetet historike turke, ndërsa u realizua përshëndetje me 21 të shtëna topi.
Nawrocki përshëndeti Regjimentin e Gardës Presidenciale duke thënë turqisht: “Përshëndetje ushtarë”.
Më pas, dy liderët prezantuan delegacionet e tyre me njëri-tjetrin.
Erdogan dhe Nawrocki më vonë pozuan për mediat përpara flamujve turk dhe polak, pas një shtrëngimi duarsh në shkallët e kompleksit.
Pas ceremonisë, ata vijuan me një takim dypalësh dhe pritet të mbajnë konferencë të përbashkët për shtyp. Erdogan gjithashtu do të shtrojë një darkë zyrtare në nder të Nawrockit.
Në ceremoni morën pjesë edhe ministri i Jashtëm Hakan Fidan, ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yasar Guler, Drejtori i Komunikimeve Burhanettin Duran, Shefi i Shtabit Hasan Dogan, Sekretari i Përgjithshëm Presidencial Hakki Susmaz, këshilltari kryesor për politikën e jashtme dhe sigurinë Akif Çagatay Kiliç, Ambasadori i Turqisë në Varshavë, Rauf Alp Denktas, dhe guvernatori i Ankarasë Yakup Canbolat.