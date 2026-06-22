Presidenti turk do të presë homologun polak për bisedime mbi çështjet dypalëshe dhe rajonale

Gizem Nisa Çebi Demir
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Presidenti i Polonisë, Karol Nawrocki, do të mbërrijë në Turqi të martën për një vizitë zyrtare dyditore, njoftoi të hënën drejtori i Komunikimeve, Burhanettin Duran, transmeton Anadolu.
“Me ftesë të Presidentit Recep Tayyip Erdogan, Presidenti i Polonisë, Karol Nawrocki, do të zhvillojë vizitë zyrtare në Turqi më 23–24 qershor 2026”, tha Duran në një deklaratë në platformën sociale amerikane X.
Ai tha se udhëheqësit pritet të shqyrtojnë marrëdhëniet Turqi–Poloni dhe të diskutojnë hapat për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ekzistues.
Sipas deklaratës, bisedimet pritet të përfshijnë gjithashtu shkëmbim pikëpamjesh për marrëdhëniet dypalëshe si dhe zhvillimet aktuale rajonale dhe globale.