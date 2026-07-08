Presidenti turk dhe kryeministri britanik takohen në Ankara për bisedime

Diyar Güldoğan
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u takua sot me kryeministrin britanik Keir Starmer në kryeqytetin Ankara, transmeton Anadolu.
Takimi me dyer të mbyllura erdhi në margjinat e ditës së fundit të një samiti dy-ditor të NATO-s dhe gjithashtu me Starmerin që së shpejti do të largohet nga posti i tij, pasi njoftoi dorëheqjen e tij në pritje muajin e kaluar.
Samiti në Ankara mblodhi së bashku liderët e aleancës prej 32 anëtarësh si dhe partnerët kryesorë për të diskutuar kapacitetin mbrojtës të Evropës, objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes të aleancës, modernizimin ushtarak dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën.
Takimi i Ankarasë shënon Samitin e dytë të NATO-s të organizuar nga Turqia, pas samitit të Stambollit të vitit 2004. Mbledhja ofron gjithashtu një platformë për takime dypalëshe midis Turqisë dhe vendeve aleate për bashkëpunimin politik, sigurinë dhe ekonomik.