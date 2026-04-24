Presidenti sirian do të marrë pjesë në samitin e emergjencës së BE-së në Qipron Greke

Mohammad Sıo
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa sot mbërriti në Qipron Greke për të marrë pjesë në një samit emergjent të Bashkimit Evropian, transmeton Anadolu.
Alikhbariah TV raportoi se Al-Sharaa mbërriti në anën e Lefkosës të kontrolluar nga Qiproja Greke për të marrë pjesë në samitin emergjent të BE-së të titulluar "Shpëtimi i Verës". Lefkosa po pret samitin për të adresuar pasojat e një krize të rëndë energjetike të shkaktuar nga ndërprerjet në Ngushticën e Hormuzit, një arterie jetësore për furnizimet globale me naftë.
Samiti bashkon udhëheqësit e BE-së nën presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa dhe presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, së bashku me Nikos Christodoulides, udhëheqësin e Administratës Qipriote Greke.
Takimi përfshin një drekë pune të zgjatur që bashkon udhëheqësit evropianë dhe homologët nga Lindja e Mesme, përfshirë Al-Sharaa-n, presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi, presidentin libanez Joseph Aoun, Princin e Kurorës së Jordanisë, Hussein bin Abdullah II dhe Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit, Jassim al-Budaiwi.
Sipas njoftimeve të mediave arabe dhe ndërkombëtare, diskutimet do të përqendrohen në koordinimin e politikave evropiane për të lehtësuar ndikimin e krizës në çmime dhe furnizime, diversifikimin e burimeve të energjisë dhe shmangien e një “vere katastrofike” potencialisht ekonomike, së bashku me çështje të tjera si siguria kolektive.