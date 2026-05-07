Presidenti sirian dhe zyrtari ushtarak francez diskutojnë për zhvillimet rajonale

Tarek Chouiref
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa diskutoi mbi mënyrat për të forcuar bashkëpunimin dhe koordinimin midis Sirisë dhe Francës dhe zhvillimet rajonale gjatë bisedimeve në Damask të mërkurën me një zyrtar të lartë ushtarak francez, sipas presidencës siriane, transmeton Anadolu.
Presidenca tha në platformën amerikane të mediave sociale X se Al-Sharaa priti gjeneralin Vincent Giraud, shefin e stafit të presidentit francez në Pallatin e Popullit në Damask në prani të ministrit të Jashtëm, Asaad al-Shaibani.
Takimi trajtoi disa çështje me interes të ndërsjellë, përfshirë perspektivat për koordinim dhe bashkëpunim më të ngushtë midis dy vendeve dhe zhvillimet rajonale, shtoi presidenca.
Vizita vjen ndërsa autoritetet e reja të Sirisë kërkojnë të konsolidojnë sigurinë dhe të rivendosin kontrollin shtetëror mes përpjekjeve më të gjera për të stabilizuar vendin dhe për të nisur rindërtimin pas rrëzimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024 pas 24 vitesh në pushtet.
Assadi iku në Rusi, duke i dhënë fund sundimit të Partisë Baath, i cili kishte zgjatur që nga viti 1963.
Një administratë kalimtare e udhëhequr nga Al-Sharaa mori detyrën në janar 2025.