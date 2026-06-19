Presidenti lituanez e lidh të ardhmen e kryediplomatit me marrëdhëniet me Kinën

Şeyma Erkul Dayanç
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Presidenti i Lituanisë, Gitanas Nauseda ka deklaruar se e ardhmja e kryediplomatit Kestutis Budrys në detyrë do të varet nga përparimi në rivendosjen e marrëdhënieve me Kinën dhe përmbushjen e angazhimeve ndaj Tajvanit, transmeton Anadolu.
"Duhet të paraqiten rezultate konkrete. Nëse ato janë të kënaqshme, gjithçka do të jetë në rregull dhe shpresoj që Budrys të mund të vazhdojë në detyrë. Në të kundërtën, do ta shohim çështjen ndryshe", u tha Nauseda gazetarëve në Bruksel.
Ai tha se e konsideron Budrysin një "ministër të mirë" dhe u përpoq ta distancojë atë nga kritikat më të gjera politike brenda koalicionit qeverisës.
"Distancohem nga të gjitha aspektet e tjera, të cilat ndonjëherë janë arsyeja e vërtetë pse kritikohet puna e Budrysit", tha presidenti lituanez duke shtuar se politika duhet të udhëhiqet "para së gjithash nga interesat e vendit".
Ai tha se nuk ka patur asnjë mospajtim themelor mes tij dhe ministrit të jashtëm lidhur me drejtimin e politikës së jashtme të Lituanisë. Nauseda shtoi se javën e ardhshme do të diskutojë emërimet qeveritare me kryeministrin e mandatuar.
Budrys, një politikan jopartiak dhe ish-këshilltar për sigurinë kombëtare i presidentit Nauseda, është përballur me kritika nga anëtarë të koalicionit qeverisës lidhur me politikën e Lituanisë ndaj Kinës dhe qasjen e saj ndaj marrëdhënieve me Tajvanin.