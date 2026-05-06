Presidenti libanez dhe zyrtari i lartë francez diskutojnë përcaktimin e kufirit tokësor midis Libanit dhe Sirisë

Mohammad Sıo
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Presidenti libanez, Joseph Aoun, diskutoi një iniciativë franceze që synon të ndihmojë në përcaktimin e kufirit tokësor midis Libanit dhe Sirisë gjatë një takimi me shefin e stafit të Presidencës së Francës, Vincent Giroud, transmeton Anadolu.
Një deklaratë e Presidencës franceze tha se bisedimet e së martës në Bejrut mbuluan marrëdhëniet Liban-Siri dhe iniciativën franceze për të ndihmuar në përcaktimin e kufirit bazuar në hartat dhe dokumentet e mbajtura nga Franca që datojnë që nga periudha e mandatit.
Gjatë asaj epoke, Franca ndau zonat e të dy vendeve sipas politikave të saj koloniale, duke hartuar atë që atëherë e quante "Shteti i Libanit të Madh (1920)" dhe Sirinë. Ky proces çoi në kufij të mbivendosur dhe mosmarrëveshje që komitetet e përbashkëta nga të dyja palët nuk kanë arritur t'i zgjidhin.
Në mesin e vitit 2025, Ministria e Jashtme e Libanit njoftoi se Bejruti ka marrë nga Parisi kopje të dokumenteve arkivore dhe hartave që lidhen me kufirin e saj me Sirinë, një hap që mund të ndihmojë në avancimin e përcaktimit të kufirit tokësor midis dy vendeve.
Në një kontekst të veçantë, deklarata thekson se presidenti libanez e informoi mysafirin e tij francez mbi "praktikat armiqësore izraelite, të tilla si hedhja në erë dhe shembja e shtëpive me buldozer dhe sulmet ndaj civilëve", duke vënë në dukje se "opsioni i negociatave që ai ka miratuar synon t'i japë fund vuajtjeve të banorëve të jugut në veçanti dhe të libanezëve në përgjithësi".
Diskutimet adresuan gjithashtu fazën pas tërheqjes nga jugu i vendit i Forcave të Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Liban (UNIFIL) në fillim të vitit të ardhshëm. Aoun shprehu mirëseardhjen e Libanit për gatishmërinë e Francës dhe vendeve të tjera evropiane për të mbajtur forca në jug për të ndihmuar ushtrinë libaneze në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë vrarë 2.702 persona dhe kanë plagosur 8.311 të tjerë, dhe kanë zhvendosur më shumë se 1,6 milion njerëz - rreth një e pesta e popullsisë - sipas shifrave të fundit zyrtare.
Izraeli vazhdon të mbajë të pushtuar zona në Libanin jugor, disa për dekada dhe të tjera që nga lufta 2023-2024, dhe ka përparuar rreth 10 kilometra brenda kufirit jugor gjatë konfliktit aktual.