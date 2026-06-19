Presidenti libanez dënon sulmet e fundit izraelite, bën thirrje për armëpushim gjithëpërfshirës

Lina Altawell
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Presidenti i Libanit, Joseph Aoun ka dënuar sulmet e fundit të Izraelit në jug dhe lindje të Libanit, të cilat janë zgjeruar duke shkaktuar më shumë viktima dhe shkatërrime si dhe ka bërë thirrje për "armëpushim gjithëpërfshirës sa më shpejt të jetë e mundur", transmeton Anadolu.
"Ajo që po dëshmojmë sot në jug dhe në Beka, zgjerimi i sulmeve izraelite dhe më shumë vrasje e shkatërrime, përbën përshkallëzim të rrezikshëm dhe të dënueshëm", tha Aoun, sipas një deklarate të zyrës së tij të publikuar në rrjetin social amerikan X.
"Sulmet kanë prekur dhjetëra njerëz të pafajshëm, përfshirë gra dhe fëmijë, dhe po minojnë përpjekjet për të konsoliduar armëpushimin dhe për t'i dhënë fund luftës, veçanërisht pas zhvillimeve të fundit mes SHBA-së dhe Iranit", tha Aoun.
"Kjo (sulmet e fundit) nuk do të na pengojë të punojmë për arritjen e një armëpushimi gjithëpërfshirës sa më shpejt të jetë e mundur", shtoi ai.
Siç theksoi ai, "nuk mund të ketë asnjë lëshim në këtë çështje, sepse një armëpushim gjithëpërfshirës është porta për diskutimin e çështjeve të tjera, më e rëndësishmja tërheqja e Izraelit, dislokimi i ushtrisë dhe kthimi i të ndaluarve".
Deklarata erdhi pasi të paktën 31 libanezë janë vrarë në jug dhe lindje të Libanit që nga orët e para të së premtes, ndërsa Izraeli vazhdon sulmet ndaj vendit pavarësisht hyrjes në fuqi të marrëveshjes SHBA-Iran.