Presidenti koreanojugor bën thirrje për partneritete globale në fushën e inteligjencës artificiale në Samitin e G7

Islam Uddin
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung bëri thirrje për forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar për të siguruar që vendet në zhvillim të mos mbeten prapa në revolucionin e inteligjencës artificiale (IA) ndërsa iu bashkua liderëve në Samitin e Grupit të Shtatë (G7) në Evian të Francës, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Lee mori pjesë në sesionin e parë të zgjeruar të samitit, i cili u përqendrua në trajtimin e rënies së flukseve të ndihmës ndërkombëtare për zhvillim nën temën "Krijimi i partneriteteve të reja dhe rindërtimi i solidaritetit ndërkombëtar", sipas agjencisë së lajmeve Yonhap.
Gjatë diskutimeve, ai theksoi sfidat me të cilat përballen shumë vende në zhvillim për të pasur qasje në teknologjitë e avancuara të IA-së dhe nënvizoi nevojën për partneritete më të ngushta midis vendeve donatore dhe përfituese për të kapërcyer hendekun në rritje dixhital, sipas zyrës presidenciale të Koresë së Jugut.
Presidenti theksoi se përfitimet e inovacionit në IA duhet të ndahen gjerësisht në të gjithë komunitetin ndërkombëtar, në mënyrë që përparimi teknologjik të kontribuojë në rritjen kolektive dhe jo në thellimin e pabarazive ekonomike.
"Duke u mbështetur në forcën e Republikës së Koresë të bërë të mundur nga populli ynë i madh, do të mbroj me vendosmëri interesat tona kombëtare dhe do të përmbush me besnikëri rolin tonë të përgjegjshëm në kontributin për paqen dhe prosperitetin global", shkroi Lee në platformën amerikane të mediave sociale X.
Samiti i G7, i organizuar nga Franca, po trajton një sërë sfidash të mëdha globale, përfshirë luftërat në Ukrainë dhe Iran, paqëndrueshmërinë ekonomike globale dhe shfaqjen e shpejtë të teknologjive të inteligjencës artificiale.
G7 përbëhet nga Franca, Gjermania, SHBA-ja, Kanadaja, Italia, Japonia dhe Mbretëria e Bashkuar. Franca ftoi gjithashtu disa vende joanëtare, përfshirë Brazilin, Egjiptin, Indinë dhe Kenian, për të marrë pjesë në diskutimet mbi përgjigjet e koordinuara ndaj sfidave globale.
Në margjinat e samitit, Lee zhvilloi takime dypalëshe me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe kryeministrin kanadez Mark Carney, të përqendruara në mënyrat për forcimin e lidhjeve ekonomike dhe diplomatike.
Lee pritet të marrë pjesë në sesione të tjera të G7, para se të përfundojë udhëtimin e tij 10-ditor në Evropë dhe të kthehet në Korenë e Jugut.