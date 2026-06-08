Presidenti kinez Xi Jinping viziton Korenë e Veriut pas 7 vitesh, zotohet për zgjerim të lidhjeve

Saadet Gökce
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Presidenti kinez Xi Jinping u zotua sot të zgjerojë lidhjet e Kinës me Korenë e Veriut dhe bëri thirrje për paqe rajonale gjatë bisedimeve me udhëheqësin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un, në vizitën e tij të parë në shtatë vjet në Phenian, transmeton Anadolu.
Xi tha se "Kina është e gatshme të zgjerojë bashkëpunimin praktik me Korenë e Veriut në ekonomi dhe tregti, bujqësi, ndërtim, shkencë dhe teknologji si dhe në kujdesin shëndetësor", sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua.
Ai u kërkoi të dyja palëve që të "mbrojnë me vendosmëri" sovranitetin, sigurinë dhe interesat e tyre të zhvillimit. "Kina dhe Koreja e Veriut duhet të ruajnë së bashku paqen dhe zhvillimin rajonal", tha Xi.
Xi u bëri thirrje të dy vendeve që të ofrojnë përfitime më të mëdha për popujt e tyre, të thellojnë bashkëpunimin praktik, të mbajnë shkëmbime të nivelit të lartë dhe të forcojnë besimin e ndërsjellë politik.
Presidenti kinez tha se është i gatshëm të punojë me Kim-in për të avancuar lidhjet dypalëshe dhe për të forcuar përafrimin e strategjive të zhvillimit të të dy vendeve.
"Pavarësisht se si ndryshon situata ndërkombëtare, angazhimi i palëkundur dhe i qeverisë kineze për të mbrojtur interesat e përbashkëta të të dy vendeve dhe për të ruajtur një mjedis të favorshëm strategjik nuk do të ndryshojë", tha Xi.
Vizita, udhëtimi i parë i Xi-së jashtë shtetit këtë vit vjen me ftesë të udhëheqësit verikorean.
Bisedimet e Xi-së me Kim-in gjatë vizitës së rrallë vijnë pasi të dyja palët shënojnë 65-vjetorin e traktatit të tyre të miqësisë, bashkëpunimit dhe ndihmës reciproke. Udhëheqësi kinez vizitoi për herë të fundit Korenë e Veriut në vitin 2019, duke e bërë atë presidentin e parë kinez në 14 vjet që udhëton në vend.
Udhëtimi i tij vjen në një kohë të ndryshimit të dinamikës rajonale, përfshirë forcimin e lidhjeve midis Phenianit dhe Moskës nën një traktat gjithëpërfshirës të partneritetit strategjik të nënshkruar në vitin 2024, i cili përfshin angazhime të ndërsjella të mbrojtjes.
Kina mbetet partneri më i rëndësishëm ekonomik i Koresë së Veriut. Tregtia dypalëshe vitin e kaluar u rrit në rreth 2.79 miliardë dollarë, niveli më i lartë që nga pandemia e COVID-19 dhe afër niveleve para-pandemisë të parë në 2019.