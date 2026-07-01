Presidenti kinez riafirmon angazhimin e palëkundur të Pekinit për zgjidhjen e çështjes së Tajvanit

Amir Latif Arain
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Presidenti i Kinës, Xi Jinping rikonfirmoi sot angazhimin e palëkundur të Pekinit për zgjidhjen e çështjes së Tajvanit, transmeton Anadolu.
"Zgjidhja e çështjes së Tajvanit dhe realizimi i ribashkimit të plotë të Kinës është mision historik dhe angazhim i palëkundur për Partinë Komuniste të Kinës (CPC)", u citua Xi nga Xinhua News me qendër në Pekin teksa iu drejtua një ceremonie për të festuar 105-vjetorin e themelimit të partisë.
Xi, i cili është sekretari i përgjithshëm i Komitetit Qendror të CPC, u zotua të ndërmarrë "veprime të vendosura" për të luftuar secesionistët që kërkojnë "pavarësinë e Tajvanit", të kundërshtojnë ndërhyrjen e jashtme dhe të avancojnë ribashkimin kombëtar.
Kina e konsideron Tajvanin provincën e saj "të shkëputur" ndërsa Taipei insiston në pavarësinë e saj.
Xi tha se promovimi i prosperitetit dhe stabilitetit afatgjatë në Hong Kong dhe Makao është thelbësor për realizimin e përtëritjes kombëtare.
Duke bërë thirrje për përpjekje për të mbrojtur "me vendosmëri" sovranitetin, sigurinë dhe interesat e zhvillimit të Kinës, ai theksoi mbështetjen e udhëheqjes absolute të partisë mbi forcat e armatosura popullore.