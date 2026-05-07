Presidenti i Kubës kritikon sekretarin e Shtetit të SHBA-së për mohimin e bllokadës së naftës

Berk Kutay Gökmen
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Presidenti i Kubës, Miguel Diaz-Canel kritikoi të mërkurën Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio për mohimin se Washingtoni po zbaton bllokadë nafte kundër vendit ishullor, transmeton Anadolu.
"Është e habitshme që një zyrtar i lartë i qeverisë amerikane do të deklaronte publikisht se qeveria e tij nuk po vendos bllokadë energjetike kundër Kubës dhe se ai nuk është në dijeni të dispozitave të Urdhrit Ekzekutiv të presidentit të tij të lëshuar më 29 janar," shkroi Diaz-Canel në platformën amerikane të mediave sociale X.
"Është e habitshme që ai nuk e ka dëgjuar presidentin e tij dhe zëdhënësin e Shtëpisë së Bardhë të trajtojnë çështjen", shtoi ai.
"Po aq e habitshme është se ai fajëson paaftësinë e supozuar të kubanëve për vështirësitë me të cilat përballet ekonomia, një ekonomi që vetë qeveria amerikane ka kërkuar ta shkatërrojë dhe vazhdon të kërkojë ta shkatërrojë sot, duke investuar burime të konsiderueshme dhe kapital politik për të arritur këtë qëllim", theksoi Diaz-Canel.
Komentet e tij erdhën pasi Rubio mohoi të martën se Washingtoni po vendos bllokadë nafte ndaj Kubës, pavarësisht kërcënimeve të SHBA-së për të vendosur tarifa për çdo vend që i shet naftë Kubës.
"Nuk ka bllokadë nafte ndaj Kubës në vetvete", tha ai në një konferencë për media.
Kuba po përballet me krizë karburanti dhe energjie pas një bllokade amerikane ndaj naftës e cila hyri në fuqi më 30 janar, së bashku me ndërprerje të gjerë të energjisë elektrike.