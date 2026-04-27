Presidenti i Koresë së Jugut paralajmëron Korenë e Veriut për "pasiguritë" e shkaktuara nga lufta në Lindjen e Mesme

Riyaz Khaliq Khaliq
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, i bëri të hënën thirrje Koresë së Veriut t'u përgjigjet propozimeve "të sinqerta" të paqes të Seulit, duke paralajmëruar se "pasiguritë" e shkaktuara nga lufta në Lindjen e Mesme nuk duhet të përhapen në Gadishullin Korean, transmeton Anadolu.
"Ne do të ndërmarrim në mënyrë proaktive hapa që mund të iniciojmë së pari për të rivendosur besimin ndërkorean dhe për të arritur paqen në Gadishullin Korean", tha Lee në një mesazh që shënonte 8-vjetorin e Deklaratës së Panmunjom.
Deklarata historike e Panmunjom u nënshkrua në prill 2018 nga presidenti i atëhershëm i Koresë së Jugut, Moon Jae-in, dhe udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, në fshatin e armëpushimit Panmunjom.
Seuli shpreson që Koreja e Veriut "gjithashtu do t'i besojë sinqeritetit të qeverisë sonë dhe do të përgjigjet", tha Lee në një mesazh me shkrim të lexuar në parlament.
Teknikisht, të dy Koretë mbeten në luftë sepse Lufta Koreane e viteve 1950-53 përfundoi me një armëpushim dhe jo me një traktat paqeje. Jugu pret rreth 28.500 trupa amerikane sipas një marrëveshjeje dypalëshe mbrojtëse.
Lee tha se qeveria e tij "do të ndjekë me vendosmëri një politikë bashkëjetese paqësore në Gadishullin Korean".
Që nga marrja e detyrës në qershorin e kaluar, Lee ka ndryshuar politikë nga ajo e paraardhësit të tij Yoon Suk Yeol, i cili u shkarkua nga detyra pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në dhjetor 2024.
Prokurorët e Koresë së Jugut kanë pretenduar se Yoon urdhëroi inkursione ushtarake me dronë mbi Phenian në një përpjekje për të provokuar Korenë e Veriut dhe për të justifikuar lëvizjen e tij jashtëkushtetuese për të vendosur gjendje të jashtëzakonshme.
Lee ka ndaluar transmetimet me altoparlantë anti-Koresë së Veriut dhe ka vendosur ndalim për aktivistët që fluturojnë balona anti-Phenian brenda territorit të Koresë së Veriut, si dhe deklarata të tjera që synojnë rivendosjen e kanaleve të komunikimit midis dy palëve, të cilat mbeten të pezulluara që nga epoka e Yoon.
"Ne duhet të sigurohemi që pasiguritë dhe ankthet në situatën ndërkombëtare të shkaktuara nga lufta në Lindjen e Mesme të mos përhapen në Gadishullin Korean," paralajmëroi Lee.
Në vend të kësaj, Lee bëri thirrje për një rrugë në të cilën "të gjithë njerëzit mund të jetojnë pa frikën e luftës".
Më 28 shkurt, SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë të përbashkët kundër Iranit, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani në të gjithë Lindjen e Mesme, e cila ka goditur furnizimet globale me energji, duke ndikuar në shumicën e vendeve aziatike, përfshirë Korenë e Jugut.
Lee përsëriti se qeveria e tij e ka “bërë të qartë se ne e respektojmë sistemin e Veriut, nuk do të synojmë bashkimin me anë të përthithjes dhe do të përmbahemi nga çdo akt armiqësor”.