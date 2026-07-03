Presidenti i Koresë së Jugut do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Turqi

Riyaz Khaliq Khaliq
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Turqi javën e ardhshme, tha këshilltari i tij, transmeton Anadolu.
Lee do të udhëtojë në Ankara për të marrë pjesë në samitin e liderëve të NATO-s që do të mbahet nga e marta deri të mërkurën, tha për gazetarët këshilltari për siguri kombëtare Wi Sung-lac, raportoi Yonhap News.
Samiti i 7-8 korrikut do të mbledhë krerët e shteteve dhe qeverive nga 32 vendet anëtare të NATO-s, si dhe partnerë të rëndësishëm. Ai do të jetë samiti i 36-të i NATO-s dhe i dyti që organizohet nga Turqia, pas samitit të vitit 2004 në Stamboll.
Wi tha se presidenti i Koresë së Jugut do të marrë pjesë në samit dhe gjithashtu do të mbajë një fjalim kryesor, me ftesë të Sekretarit të Përgjithshëm të aleancës, Mark Rutte.
Lee do të marrë pjesë gjithashtu në një forum të industrisë së mbrojtjes, pasi Sekretariati i Industrive të Mbrojtjes të Turqisë do të organizojë një pritje të nivelit të lartë në ambientet e Industrisë Turke të Hapësirës Ajrore, në kuadër të samitit të NATO-s.
Pjesëmarrja e presidentit "do të jetë pjesë e përpjekjeve të Koresë së Jugut për të zgjeruar bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes me aleatët e NATO-s", shtoi këshilltari.
Në margjinat e samitit, Lee do të takohet me Rutten dhe gjithashtu do të marrë pjesë në një takim të përbashkët të tre partnerëve të tjerë të NATO-s nga rajoni i Azi-Paqësorit: Japonia, Australia dhe Zelanda e Re.
Ministri japonez i Mbrojtjes Shinjiro Koizumi gjithashtu konfirmoi sot se do të marrë pjesë në samitin e NATO-s, raportoi Kyodo News.
Ai do të jetë ministri i parë japonez i mbrojtjes që merr pjesë në një mbledhje të tillë. Koizumi ka thënë se Rutte, për herë të parë, ka ftuar ministrat e mbrojtjes të katër partnerëve të Azi-Paqësorit në aktivitetet e lidhura me samitin.
NATO i ftoi për herë të parë liderët e këtyre katër vendeve në vitin 2022 për samitin në Madrid, kryeqytetin e Spanjës.
Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë tha se samiti i NATO-s do të shënojë një "pikë kthese të rëndësishme", duke riafirmuar angazhimin e palëkundur të aleancës për mbrojtjen kolektive dhe duke theksuar rolin strategjik të Ankarasë brenda NATO-s.