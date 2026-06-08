Presidenti i Kinës Xi mbërrin në Korenë e Veriut me "misione dhe mundësi të reja"

Amir Latif Arain
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Duke nisur një vizitë shtetërore dyditore në Korenë e Veriut, presidenti kinez Xi Jinping tha se dy vendet fqinje përballen me mundësi të reja zhvillimi si dhe me "misione të reja", raporton Anadolu.
Pak para mbërritjes së tij, Xi u bëri thirrje të dyja palëve të thellojnë komunikimin strategjik dhe të drejtojnë me vendosmëri marrëdhëniet në "drejtimin e duhur", duke kërkuar ruajtjen e traditës së mirë të shkëmbimeve në nivel të lartë mes dy partive dhe dy vendeve si dhe mbajtjen e kontakteve të ngushta si "të afërm".
Në një artikull të botuar në "Rodong Sinmun", gazetën zyrtare të Koresë së Veriut, ai tha: "Marrëdhëniet midis Kinës dhe Republikës Popullore Demokratike të Koresë ndodhen në një pikënisje të re historike, përballen me mundësi të reja zhvillimi dhe mbajnë mbi vete misione të reja të kohës", duke përdorur emrin zyrtar të Koresë së Veriut.
Ai tha se të dy vendet duhet ta shfrytëzojnë 65-vjetorin e Traktatit të Miqësisë, Bashkëpunimit dhe Ndihmës së Ndërsjellë si një mundësi për të forcuar shkëmbimet në të gjitha nivelet dhe në institucionet partiake, qeveritare dhe ushtarake, për të zbatuar konsensusin e rëndësishëm të arritur nga të dyja palët dhe për t'i dhënë shtysë të re zhvillimit të marrëdhënieve dypalëshe.
Xi u prit nga lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, në aeroportin e kryeqytetit Phenian, sipas pamjeve të shpërndara nga "China Military Bugle", llogaria zyrtare mediatike e forcave të armatosura të Pekinit.
Delegacioni i liderit kinez përfshin bashkëshorten e tij Peng Liyuan, ministrin e Jashtëm Wang Yi dhe Cai Qi, drejtor i Zyrës së Përgjithshme të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës.
Në mbarë Phenianin, portrete të Xi-t dhe flamuj të të dy vendeve ishin vendosur përgjatë rrugëve në përgatitje të vizitës. Pankarta në gjuhën koreane dhe kineze që kremtonin miqësinë tradicionale mes dy vendeve ishin gjithashtu të ekspozuara në të gjithë kryeqytetin.
Vizita, udhëtimi i parë jashtë vendit i Xi-t për këtë vit zhvillohet me ftesë të Kim-it.
Xi do të zhvillojë bisedime me liderin koreano-verior gjatë kësaj vizite të rrallë ndërsa të dyja palët shënojnë përvjetorin e traktatit të tyre të miqësisë, bashkëpunimit dhe ndihmës së ndërsjellë. Ai e vizitoi për herë të fundit Korenë e Veriut në vitin 2019, duke u bërë presidenti i parë kinez në 14 vjet që udhëtoi në këtë vend.
Udhëtimi i presidentit kinez vjen në një kohë kur dinamikat rajonale po ndryshojnë, përfshirë forcimin e lidhjeve midis Phenianit dhe Moskës në kuadër të një traktati gjithëpërfshirës të partneritetit strategjik të nënshkruar në vitin 2024, i cili përfshin angazhime për mbrojtje të ndërsjellë.
Kina mbetet partneri më i rëndësishëm ekonomik i Koresë së Veriut. Tregtia dypalëshe vitin e kaluar u rrit në rreth 2,79 miliardë dollarë, niveli më i lartë që nga pandemia e COVID-19 dhe afër niveleve para pandemisë të shënuara në vitin 2019.