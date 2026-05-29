Presidenti i Kazakistanit: Unioni Ekonomik Euroaziatik pritet të kalojë 100 miliardë dollarë në tregti në vitin 2026

Elena Teslova
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Presidenti i Kazakistanit, Kassym-Jomart Tokayev, ka bërë të ditur se qarkullimi tregtar brenda Unionit Ekonomik Euroaziatik (EAEU) pritet të tejkalojë 100 miliardë dollarë këtë vit, transmeton Anadolu.
Duke folur në një takim të Këshillit të Lartë Ekonomik Euroaziatik në kryeqytetin Astana në Kazakistan, Tokayev tha se tregtia e ndërsjellë mes vendeve anëtare të EAEU-së kaloi 95 miliardë dollarë në vitin 2025, pavarësisht paqëndrueshmërisë dhe luhatjeve në tregjet globale. Ai shtoi se tregtia brenda bllokut pritet të rritet me më shumë se 6 për qind këtë vit.
“Në vitin aktual, ne presim një rritje të vëllimit të tregtisë së ndërsjellë me më shumë se 6 për qind, gjë që do ta bëjë të mundur tejkalimin e pragut prej 100 miliardë dollarësh”, tha presidenti kazak.
Tokayev gjithashtu theksoi se prodhimi bruto i brendshëm i kombinuar i EAEU-së parashikohet të rritet rreth 2,5 për qind në periudhën 2026-2027.
Presidenti rus, Vladimir Putin, nga ana e tij, tha në samit se EAEU vazhdon të tërheq vëmendje ndërkombëtare në rritje, me vende dhe organizata rajonale që shfaqin interes për zgjerimin e bashkëpunimit me bllokun.
“Shumë shtete të huaja dhe struktura të mëdha rajonale, si Komonuelthi i Shteteve të Pavarura, Organizata e Bashkëpunimit të Shangait dhe Shoqata e Kombeve të Azisë Juglindore, janë të interesuara të zhvillojnë lidhje me ‘pesëshen’ ”, tha ai.
Putin shtoi se negociatat për liberalizimin e tregtisë mes EAEU-së dhe Indisë janë intensifikuar, ndërsa marrëveshje tashmë janë nënshkruar vitin e kaluar me Mongolinë, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Indonezinë.
Ndërkaq, presidenti bjellorus, Alexander Lukashenko, u bëri thirrje vendeve anëtare të zbatojnë plotësisht planin e zhvillimit “Rruga Ekonomike Euroaziatike” pa vonesa apo justifikime për “arsye objektive”.
“Ne po e krijojmë unionin pikërisht për të kapërcyer rreziqet dhe të gjitha llojet e vështirësive”, tha Lukashenko.
Ai gjithashtu paralajmëroi se vendet anëtare përballen me detyrën për të parandaluar që inteligjenca artificiale të bëhet “një armë e shkatërrimit në masë”.
Ndërkohë, presidenti i Kirgistanit, Sadyr Japarov, tha se marrëveshjet e reja tregtare midis EAEU-së dhe partnerëve të huaj mund të krijojnë mundësi të rëndësishme për prodhuesit dhe eksportuesit në të gjithë bllokun.
“Është jashtëzakonisht e rëndësishme që marrëveshjet brenda këtyre marrëveshjeve të mos mbeten në letër, por të funksionojnë realisht, të thjeshtojnë procedurat, të përshpejtojnë lëvizjen e mallrave dhe të bëjnë tregjet më të aksesueshme”, tha Japarov.
Ndërkohë, zv/kryeministri armen, Mher Grigoryan, tha se Jerevani synon të vazhdojë pjesëmarrjen në EAEU duke marrë parasysh interesat kombëtare të të gjitha vendeve anëtare.
“Ne kemi riafirmuar vazhdimisht përkushtimin e Armenisë për bashkëpunim të dobishëm reciprok brenda Bashkimit Ekonomik Euroaziatik”, tha Grigoryan në samit.
Deklaratat vijnë mes shqyrtimit në rritje të lidhjeve të Armenisë me BE-në dhe debatit brenda bllokut mbi papajtueshmërinë e anëtarësimit të Armenisë në të dy blloqet ekonomike njëkohësisht.
Në margjinat e takimit, ndihmësi i Kremlinit, Yury Ushakov, u tha gazetarëve se udhëheqësit e katër vendeve të EAEU-së miratuan një deklaratë të përbashkët në samit dhe ia dorëzuan atë Grigoryanit.