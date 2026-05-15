Presidenti i Kazakistanit thirrje për unitet më të fortë midis shteteve turkike mes paqëndrueshmërisë globale

Kanyshai Butun
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Presidenti i Kazakistanit Kassym-Jomart Tokayev bëri thirrje për unitet më të fortë mes shteteve turkike, në kushtet e rritjes së paqëndrueshmërisë globale, duke theksuar nevojën për forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe investues, transmeton Anadolu.
Duke folur në samitin joformal të Organizatës së Shteteve Turkike (OTS) në Turkistan, Tokayev tha se do të krijohet një Qendër e Qytetërimit Turkik në Turkistan për të mbështetur kërkime shkencore të përbashkëta, projekte kulturore dhe programe arsimore.
Tokayev gjithashtu propozoi krijimin e një rrjeti qendrash të inteligjencës artificiale mes vendeve turkike dhe njoftoi planet për hapjen e një universiteti të AI-së në Kazakistan, i cili do të ofrojë bursa për studentët nga shtetet anëtare.
Ai gjithashtu bëri thirrje për njohjen reciproke të dokumenteve elektronike dhe nënshkrimeve digjitale, zgjerimin e bashkëpunimit në teknologjitë satelitore dhe krijimin e një qendre të përbashkët inovacioni “Turkic AI”.
Po ashtu, ai u kërkoi shteteve anëtare të mbështesin një konventë për ruajtjen e trashëgimisë së qytetërimit turkik dhe propozoi krijimin e një baze të përbashkët terminologjike për gjuhët turkike.
Ndërkohë, Presidenti i Kirgistanit Sadyr Japarov tha se OTS-ja ka potencial të madh për t’u bërë një qendër e pavarur gjeoekonomike dhe teknologjike, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në digjitalizim dhe inteligjencë artificiale.
Duke iu drejtuar samitit, Presidenti i Uzbekistanit Shavkat Mirziyoyev propozoi disa nisma, përfshirë krijimin e një rrjeti strategjik bashkëpunimi për AI mes shteteve anëtare dhe zgjerimin e bashkëpunimit në shkencë, arsim dhe programe rinore.
Ai gjithashtu bëri thirrje për integrimin e platformave digjitale të logjistikës për të përmirësuar lidhjet e transportit dhe propozoi krijimin e një sistemi për monitorimin e rreziqeve klimatike të bazuar në të dhëna satelitore.
Mirziyoyev gjithashtu propozoi krijimin e një aleance kibernetike turkike për mbrojtjen e infrastrukturës digjitale.
Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev tha se Baku po forcon sovranitetin e saj digjital përmes iniciativave të inteligjencës artificiale, duke përfshirë krijimin e një Qendre Kombëtare të AI-së, një Akademie të AI-së dhe një strategji kombëtare për zhvillimin e AI-së të fokusuar në inovacion, arsim dhe administratë publike.
Aliyev gjithashtu theksoi bashkëpunimin mes shteteve turkike në zhvillimin digjital dhe lidhjet e transportit, duke përmendur progresin në projektin “Rruga Digjitale e Mëndafshit”, linjën e kabllove me fibra optike Trans-Kaspike mes Azerbajxhanit dhe Kazakistanit, si dhe rëndësinë në rritje të Korridorit të Mesëm.
Samiti joformal i Organizatës së Shteteve Turkike, i kryesuar nga presidenti kazak Kassym-Jomart Tokayev, u mbajt në qytetin jugor Turkistan.
Në takim morën pjesë liderët e Azerbajxhanit, Kazakistanit, Kirgistanit, Turqisë dhe Uzbekistanit për të diskutuar çështje kyç, përfshirë inteligjencën artificiale, zhvillimin digjital dhe forcimin e bashkëpunimit rajonal.