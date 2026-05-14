Presidenti i Kazakistanit nënvizon investimet e forta turke, bën thirrje për bashkëpunim më të thellë ekonomik

Presidenti i Kazakistanit Kassym-Jomart Tokayev tha se rreth 3.800 kompani turke operojnë në vendin e tij, duke ftuar investitorët turq të marrin një rol më aktiv në projektet strategjike të Kazakistanit, raporton Anadolu.
Tokayev i bëri këto deklarata në seancën përmbyllëse të Forumit të Biznesit Turqi-Kazakistan, në të cilën mori pjesë së bashku me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan.
Duke e përshkruar forumin si produktiv dhe gjithëpërfshirës, Tokayev falënderoi palën turke për mbështetjen në organizimin e ngjarjes.
Duke theksuar se Kazakistani u ofron mbështetje të gjerë kompanive turke, ai tha: “Sot, rreth 3.800 kompani turke operojnë me sukses në vendin tonë. Mijëra vende të reja pune janë krijuar përmes përpjekjeve tona të përbashkëta. Thellimi i bashkëpunimit në sektorin industrial është me rëndësi të madhe për rritjen e vëllimit të investimeve”.
Duke shprehur besim se forumi do të zgjerojë më tej numrin e sipërmarrjeve të përbashkëta, Tokayev theksoi se Komisioni Ndërqeveritar mes Kazakistanit dhe Turqisë duhet të luajë rol kyç në këtë proces.
Duke shqyrtuar performancën ekonomike të Kazakistanit, ai vuri në dukje se vendi mbetet ekonomia më e madhe në Azinë Qendrore, me PBB-në që u rrit 6,5 për qind vitin e kaluar duke kaluar 300 miliardë dollarë.
Ai shtoi se Kazakistani i jep prioritet arsimit, shkencës dhe inovacionit, ndërsa reformat kushtetuese kanë garantuar të gjitha format e pronësisë dhe kanë forcuar mbrojtjen e investitorëve.
Tokayev gjithashtu theksoi programin “Golden Visa” të Kazakistanit, duke thënë se ai u ofron investitorëve avantazhe tatimore dhe migracioni.
- Komunitetet kazake dhe turke të biznesit zbatojnë projekte me vlerë 7,6 miliardë dollarë
Ai vuri në dukje se komunitetet e biznesit të Kazakistanit dhe Turqisë kanë zbatuar deri tani 142 projekte të përbashkëta me një vlerë totale prej 7,6 miliardë dollarësh.
Ndër to, ai përmendi projekte të kompanive turke, përfshirë YDA Holding, Panelsan, Betek Boya dhe Aksa Energy, e cila ka vënë në funksion një central elektrik modern në rajonin Kyzylorda.
Tokayev tha se Qendra Financiare Ndërkombëtare e Astanës është bërë një nga qendrat kryesore financiare në rajon, duke strehuar më shumë se 5.600 kompani nga rreth 90 vende, përfshirë 73 kompani turke.
Duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në transport dhe logjistikë, ai tha se Kazakistani shërben si një nyje kyç tranziti midis Kinës dhe Evropës, me rreth 85 për qind të trafikut të mallrave që kalon përmes vendit.
- Vëllimet e mallrave në Korridorin e Mesëm rriten pesëfish
Ai gjithashtu vuri në dukje se vëllimi i mallrave përgjatë Rrugës Ndërkombëtare të Transportit Trans-Kaspik, e njohur si Korridori i Mesëm, është rritur pesëfish vitet e fundit.
Transporti me kontejnerë është rritur me 36 për qind në vitin 2025, ndërsa kapaciteti pritet të arrijë në 10 milionë tonë në të ardhmen e afërt.
Tokayev tha se Kazakistani po zhvillon një platformë digjitale, “Smart Cargo”, për të përmirësuar menaxhimin e tranzitit dhe theksoi planet për ta integruar Korridorin e Mesëm me iniciativën TRIPP.
Ai vuri në dukje përfshirjen turke në infrastrukturën e transportit, përfshirë modernizimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Almatit nga TAV Airports Holding dhe një qendër logjistike të planifikuar nga S System Logistics në Aeroportin e Aktobes.
Në lidhje me bujqësinë, ai tha se Kazakistani është ndër eksportuesit më të mëdhenj të drithërave në botë, duke prodhuar 27 milionë tonë vitin e kaluar, me eksportet që janë rritur 1,8 herë në pesë vitet e fundit.
Ai gjithashtu përmendi investime të planifikuara turke në përpunimin e drithit, prodhimin e xhelatinës dhe projektet e serrave, dhe tha se Kazakistani është i gatshëm të eksportojë produkte mishi hallall në Turqi.
Duke folur për shëndetësinë dhe farmaceutikën, Tokayev tha se kompanitë farmaceutike turke kanë hapur fabrika prodhimi në Kazakistan, ndërsa YDA Group po ndërton spitale në Turkistan dhe Petropavl.
Ai theksoi fokusin e Kazakistanit në digjitalizim dhe inteligjencë artificiale, përfshirë një ministri të re, dy superkompjuterë dhe qendrën Alem AI në Astana, duke shprehur gatishmëri për projekte të përbashkëta me kompanitë turke në AI, fintech, siguri kibernetike dhe shërbime digjitale.
Ai gjithashtu përmendi blerjen e shumicës së aksioneve të Hepsiburada nga Kaspi.kz dhe zgjerimin e Freedom Holding në Turqi.