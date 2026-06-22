Presidenti i Iranit paralajmëron kundër përçarjes pas bisedimeve me SHBA-në

Lina Altawell
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian paralajmëroi sot kundër asaj që ai i quajti mesazhe që mund të nxisin përçarje brenda Iranit, në komentet e tij të para pas fillimit të bisedimeve SHBA-Iran në Zvicër, transmeton Anadolu.
Në një fjalim në Teheran, Pezeshkian tha se delegacioni negociator iranian iu bashkua bisedimeve me SHBA-në në Zvicër "pa ofruar asnjë lëshim", njoftoi agjencia e lajmeve ISNA.
"Çdo mesazh që çon në përçarje dhe mosmarrëveshje i shërben armikut", tha ai duke iu referuar kritikave të brendshme për negociatat me Washingtonin.
"Irani nuk do të tërhiqej nëse pala tjetër do të shpërfillte të drejtat e tij gjatë negociatave", tha Pezeshkian duke cituar se SHBA-ja ishte tërhequr në dosjen e Libanit në përgjigje të një kërkese iraniane gjatë bisedimeve.
"Janë arritur disa zhvillime pozitive", shtoi ai.
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha sot se negociatat me SHBA-në në Zvicër, të lehtësuara nga Pakistani dhe Katari dhanë "progres të rëndësishëm" drejt përfundimit të luftës në Liban dhe lehtësimit të presionit mbi ekonominë e Iranit.