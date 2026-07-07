Presidenti francez Macron mbërrin në Ankara për Samitin e NATO-s

Şeyma Erkul Dayanç
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Presidenti francez Emmanuel Macron mbërriti sot në kryeqytetin turk Ankara për të marrë pjesë në Samitin e 36-të të Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, raporton Anadolu.
Avioni i Macronit u ul në aeroportin Esenboga, ku ai u prit nga ministri turk i Punës dhe Sigurimeve Shoqërore, Vedat Isikhan dhe zyrtarë të tjerë.
Krerët e shteteve dhe qeverive të NATO-s do të takohen në Ankara më 7-8 korrik për Samitin e aleancës 2026.
Takimi dyditor do të përqendrohet në zbatimin e angazhimeve për shpenzimet e mbrojtjes të rënë dakord në samitin e vitit 2025, mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe zgjerimin e prodhimit industrial të mbrojtjes.
Samiti po zhvillohet mes debatit të rinovuar mbi ndarjen e barrës transatlantike dhe pasigurisë së vazhdueshme mbi luftën Rusi-Ukrainë. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy gjithashtu pritet të marrë pjesë në ngjarjet e samitit.