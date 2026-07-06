Presidenti Erdogan takohet me kryeministrin bullgar në margjinat e Samitit të NATO-s në Ankara

Özcan Yıldırım, Zafer Fatih Beyaz
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan u takua me kryeministrin e Bullgarisë, Rumen Radev në margjinat e Samitit të 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, të organizuar nga Turqia në Kompleksin Presidencial në Ankara, raporton Anadolu.
Takimi, i cili u mbajt me dyer të mbyllura, shënoi fillimin e angazhimeve bilaterale të Erdogan-it gjatë samitit.
Në takim morën pjesë edhe ministri i Jashtëm Hakan Fidan, ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar, ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloglu, zëvendëskryetari i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti), zëdhënësi i partisë Omer Çelik si dhe drejtori i Komunikimeve Burhanettin Duran.