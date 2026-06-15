Presidenti Erdogan përshëndet marrëveshjen SHBA-Iran: Një hap i rëndësishëm drejt paqes rajonale

Gizem Nisa Çebi Demir
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan përshëndeti sot marrëveshjen e arritur midis SHBA-së dhe Iranit, duke e përshkruar atë si një hap të rëndësishëm drejt sigurimit të paqes dhe stabilitetit në rajon, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të postuar në platformën e mediave sociale amerikane X, Erdogan tha se e shikon pozitivisht marrëveshjen dhe shprehu shpresën se ajo do të ndihmojë në krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm paqeje dhe sigurie.
“Unë e mirëpres marrëveshjen e arritur midis SHBA-së dhe Iranit dhe e shoh atë si një zhvillim të rëndësishëm për sigurimin e paqes dhe qetësisë në rajonin tonë”, tha ai. Erdogan tha se shpreson sinqerisht se marrëveshja do të kontribuojë në paqen dhe sigurinë e qëndrueshme në rajon, duke shtuar se zhvillimi ishte ai që bota kishte kohë që i duhej.
Ai gjithashtu u bëri thirrje të gjitha palëve që të shmangin veprimet që mund të dëmtojnë procesin përpara se marrëveshja të nënshkruhet zyrtarisht.
“Dëshiroj të theksoj rëndësinë e përmbajtjes nga retorika, provokimet dhe veprimet që mund të përshkallëzojnë tensionet dhe të qëndrojmë vigjilentë ndaj akteve të mundshme të sabotimit deri në ditën e vendosjes së nënshkrimeve”, tha ai.
Erdogan falënderoi udhëheqjen e SHBA-së dhe Iranit për rolin e tyre në arritjen e marrëveshjes dhe shprehu vlerësim të veçantë për Pakistanin për ato që ai i përshkroi si përpjekjet e tij të jashtëzakonshme ndërmjetësuese. Ai vlerësoi gjithashtu mbështetjen diplomatike të ofruar nga Katari dhe Arabia Saudite.
“Si Turqi, ne do të vazhdojmë të mbështesim të gjitha përpjekjet që synojnë vendosjen e paqes, stabilitetit dhe prosperitetit në rajonin tonë dhe të kontribuojmë në zgjidhje të qëndrueshme të bazuara në diplomaci dhe të drejtën ndërkombëtare”, tha Erdogan.
- Marrëveshja e paqes
Komentet erdhën pasi u njoftua një marrëveshje paqeje me Iranin, të cilën nënpresidenti i SHBA-së, JD Vance e përshkroi si një arritje të madhe për SHBA-në.
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif njoftoi sot herët se SHBA-ja dhe Irani kanë arritur marrëveshje paqeje pas negociatave intensive, me të dyja palët duke deklaruar një fund të menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin.
“Pas bisedimeve intensive, ne jemi të kënaqur të njoftojmë se Marrëveshja e Paqes ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit është arritur”, tha Sharif në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai shtoi se "të dyja palët kanë deklaruar përfundimin e menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin". Sipas tij, ceremonia zyrtare e nënshkrimit është planifikuar të mbahet më 19 qershor në Zvicër.
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të dielën se një marrëveshje me Iranin ishte finalizuar dhe tha se ai po autorizonte rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare amerikane.
"Marrëveshja me Republikën Islamike të Iranit është përfunduar tani. Urime të gjithëve!", deklaroi Trump në një postim në platformën e tij "Truth Social".
"Unë autorizoj plotësisht hapjen pa pagesë të Ngushticës së Hormuzit dhe njëkohësisht autorizoj heqjen e menjëhershme të bllokadës detare të SHBA-së", shtoi ai.
Trump sinjalizoi gjithashtu rifillimin e trafikut detar dhe dërgesave të energjisë përmes rrugës strategjike ujore, duke shkruar: "Anijet e botës, ndizni motorët tuaj. Lëreni naftën të rrjedhë!".