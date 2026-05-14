Presidenti Erdogan: Izraeli po "shkel vlerat e përbashkëta të njerëzimit", duhen reforma në rendin global

Fatma Zehra Solmaz
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Izraeli “po shkel vlerat e përbashkëta të njerëzimit përmes krimeve kundër njerëzimit që ka kryer”, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetet sociale, drejtori i Komunikimeve i Turqisë, Burhanettin Duran, tha se Erdogan ka shkruar një artikull me titull “Çelësi i paqes në Euroazi: Bota turke” për agjencinë e lajmeve të Kazakistanit, Kazinform.
Artikulli u publikua pas vizitës së Erdoganit në Astana për mbledhjen e gjashtë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë Turqi-Kazakistan.
Erdogan ka thënë se konfliktet dhe krizat rajonale sot përbëjnë sfida gjithëpërfshirëse për sigurinë globale, prosperitetin ekonomik dhe stabilitetin.
Ai ka theksuar se sistemi global po kalon një test serioz përballë rreziqeve të reja asimetrike që burojnë nga rivaliteti gjeopolitik, ndërprerjet në sigurinë e furnizimit me energji dhe paqëndrueshmëria financiare e lidhur me to.
Erdogan ka nënvizuar gjithashtu se transformimi i madh i nxitur nga inteligjenca artificiale e ka thelluar edhe më shumë brishtësinë e sistemit global.
“Në të vërtetë, siç kemi theksuar prej kohësh, këto sfida zbulojnë mangësitë e sistemit aktual ndërkombëtar dhe mekanizmave të qeverisjes globale, si dhe nevojën urgjente për reforma”, ka thënë ai.
Duke rikujtuar fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në vitin 2014, Erdogan ka theksuar pabarazitë e ngulitura në sistemin global, duke thënë se mesazhi se “bota është më e madhe se pesë” ka sot edhe më shumë rëndësi.
Ai ka thënë se katastrofa humanitare në Gaza ka nxjerrë në pah mangësitë e rendit aktual ndërkombëtar.
Erdogan ka deklaruar se Turqia beson se krizat globale dhe rajonale mund të zgjidhen vetëm përmes një rendi të bazuar në “rregulla të zbatueshme”, duke theksuar se Ankaraja vazhdon të marrë përgjegjësi përmes diplomacisë së paqes, përpjekjeve ndërmjetësuese dhe “dialogut të bazuar në besim” për të promovuar paqen dhe prosperitetin global.
Ai ka shkruar se bashkëpunimi më i fortë dypalësh, rajonal dhe global është thelbësor për një rend ndërkombëtar “më të drejtë, më gjithëpërfshirës dhe më stabil”, duke theksuar se mosmarrëveshjet duhet të trajtohen përmes “pronësisë rajonale” dhe bashkëpunimit me vendet dhe organizatat fqinje, veçanërisht Organizatën e Shteteve Turke.
Erdogan ka thënë se partneriteti i Turqisë me Kazakistanin zë “një vend të jashtëzakonshëm” në politikën e saj të jashtme, veçanërisht në adresimin e sfidave strukturore me të cilat përballet Këshilli i Sigurimit i OKB-së, avancimin e zgjidhjes së konflikteve dhe sigurimin e prosperitetit ekonomik afatgjatë.
- Objektiv tregtar prej “15 miliardë dollarësh”
“Në vitin 1991, Turqia u bë vendi i parë që njohu Kazakistanin pikërisht në ditën kur ai shpalli pavarësinë”, ka shkruar Erdogan, duke shtuar se marrëdhëniet “që marrin forcë nga historia jonë e përbashkët dhe lidhjet tona kulturore e shpirtërore, janë forcuar vazhdimisht çdo ditë”.
Ai ka thënë se marrëdhëniet dypalëshe hynë në “një fazë të re” në vitet 2000, ndërsa vëllimi tregtar “po i afrohet 10 miliardë dollarëve”, investimet turke në Kazakistan “kanë arritur pothuajse në 6 miliardë dollarë” dhe kontraktorët turq kanë përfunduar “afërsisht 550 projekte në Kazakistan me vlerë mbi 30 miliardë dollarë”.
Erdogan ka thënë se Turqia dhe presidenti kazak Kassym-Jomart Tokayev kanë vendosur një objektiv tregtar dypalësh prej 15 miliardë dollarësh.
Ai ka theksuar se forcimi i bashkëpunimit në arsim, sport dhe kulturë mbetet prioritet në thellimin e marrëdhënieve Turqia-Kazakistan dhe ka ftuar “vëllezërit dhe motrat tona kazake” në Ankara, e cila është shpallur Kryeqyteti Turistik i Botës Turke për vitin 2026 nga Organizata e Shteteve Turke.
Duke theksuar vizitën e tij të 14 majit në kohën e tensioneve rajonale dhe armëpushimit të brishtë në Gaza, Erdogan ka thënë se bisedimet dhe samiti joformal i Shteteve Turke do të përqendrohen në zgjerimin e bashkëpunimit politik, ekonomik dhe kulturor.
Ai ka shtuar se vendet turke do të vazhdojnë të punojnë për “paqen, prosperitetin dhe qetësinë”, të udhëhequra nga urtësia e Hoxha Ahmet Jeseviut: “Nëse të varfrit mbeten të pangopur ndërsa të pasurit nuk derdhin lot, bota është e destinuar të shembet”.