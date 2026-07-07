Presidenti çek: Vendet evropiane anëtare të NATO-s duhet të rifokusojnë mbrojtjen e tyre

Esra Tekin
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Presidenti çek Peter Pavel u kërkoi sot anëtarëve evropianë të aleancës së NATO-s që të rifokusojnë mbrojtjen e tyre dhe të forcojnë jo vetëm aftësitë e tyre ushtarake, por edhe proceset e vendimmarrjes dhe fleksibilitetin në vendimmarrje, transmeton Anadolu.
Pavel tha se duhet të ketë qasje mes aleatëve që mundëson "marrëdhënie më të qeta", duke shtuar se mjedisi aktual global duhet të kuptohet siç duhet, duke folur në programin "Aleatët në Ankara", të mbajtur në margjinat e një samiti të NATO-s në kryeqytetin turk, organizuar në bashkëpunim me Drejtorinë e Komunikimeve të Turqisë, Konferencën e Sigurisë Ekonomike të Mynihut dhe Fondacionin për Kërkime Sociale (AnkarSE, TA, AnkarTAaa).
Ai gjithashtu nënvizoi se zyrtarët duhet të lënë mënjanë emocionet e tyre kur komunikojnë. Duke thënë se Republika Çeke ndodhet gjeografikisht në qendër të BE-së dhe NATO-s, Pavel tha se shumë njerëz në vendin e tij nuk i ndiejnë drejtpërdrejt kërcënimet e sigurisë.
Për këtë arsye, ai tha se mund të jetë më e vështirë për t'i shpjeguar këto kërcënime njerëzve në Republikën Çeke, ndërsa theksoi se vendi i tij qëndron në solidaritet me aleatët e tij.
Pavel tha se vendi i tij ka shumë kompani që operojnë në industrinë e mbrojtjes dhe nënvizoi se ka potencial të rëndësishëm për një bashkëpunim më gjithëpërfshirës me vendet e tjera evropiane. Duke iu referuar filozofisë së themelimit të NATO-s, Pavel tha se kohët e fundit ka pasur një tendencë brenda aleancës që një aleat të mbajë mbi supe një pjesë të madhe të shpenzimeve dhe përgjegjësisë për mbrojtjen.
Samiti dy-ditor i NATO-s në Ankara po mbledh së bashku liderët e aleancës prej 32-anëtarësh si dhe partnerët kryesorë për të diskutuar kapacitetin mbrojtës të Evropës, objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes të aleancës, modernizimin ushtarak dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën.