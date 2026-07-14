Presidenti brazilian e quan "pirateri" taksën e propozuar të Trumpit për transportin detar në Hormuz

Seyit Şamil Kurt
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Presidenti i Brazilit, Luiz Inacio Lula da Silva kritikoi propozimin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump për t'u ngarkuar anijeve tregtare tarifë prej 20 për qind për kalimin tranzit në Ngushticën e Hormuzit, duke e quajtur planin "pirateri", transmeton Anadolu.
Ai tha se vendosja e tarifave për anijet që kalojnë nëpër një nga rrugët ujore ndërkombëtare më të ngarkuara në botë do të shkelte parimet e vendosura prej kohësh që rregullojnë tregtinë globale detare.
"Në të kaluarën, kjo quhej pirateri", tha Lula, sipas mediave braziliane. Komentet e tij erdhën disa orë pasi Trumpi njoftoi se SHBA-ja do të rivendos bllokadë ndaj Iranit dhe do të merrte përgjegjësinë për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit.
Në një postim në platformën e tij "Truth Social", Trumpi tha se SHBA-ja do të bëhej "roje" e Ngushticës së Hormuzit dhe do t'u ngarkonte anijeve tregtare tarifë prej 20 për qind për ofrimin e sigurisë.
"Si e tillë dhe për të qenë të drejtë, SHBA-ja do të rimbursohet, me një normë prej 20 për qind mbi të gjitha ngarkesat e transportuara, për çdo kosto të nevojshme për të kryer punën e ofrimit të sigurisë dhe mbrojtjes në këtë pjesë shumë të paqëndrueshme të botës", shkroi Trump.
Ai shtoi se zbatimi i politikës do të fillonte menjëherë. Propozimi vjen pas përshkallëzimit të ripërtërirë ushtarak midis SHBA-së dhe Iranit, me të dyja palët që shkëmbejnë sulme dhe bëjnë pretendime konkurruese mbi përgjegjësinë për sigurinë në rrugën ujore strategjikisht të rëndësishme.
Ngushtica e Hormuzit lidh Gjirin me Gjirin e Omanit dhe përmes sa transportohet rreth një e pesta e konsumit global të naftës, duke e bërë atë një nga rrugët më të rëndësishme tregtare detare në botë.
E drejta ndërkombëtare detare në përgjithësi garanton të drejtën e kalimit tranzit përmes ngushticave ndërkombëtare ndërsa ekspertët ligjorë kanë vënë në pikëpyetje nëse ndonjë vend mund të vendosë në mënyrë të njëanshme tarifa për anijet që ushtrojnë këtë të drejtë.
Presidenti brazilian nuk dha hollësi nëse vendi i tij do të ndjekë veprime diplomatike, por tha se rrugët ujore ndërkombëtare duhet të mbeten të hapura për tregtinë globale sipas rregullave të përcaktuara ndërkombëtare.