Presidenti algjerian do të fillojë sot një vizitë zyrtare treditore në Turqi

Gizem Nisa Çebi Demir
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Presidenti algjerian, Abdelmadjid Tebboune, do të fillojë një vizitë zyrtare treditore në Turqi të mërkurën me ftesë të Presidentit Recep Tayyip Erdogan, tha drejtori i Komunikimeve pranë Presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, transmeton Anadolu.
Takimi i parë i Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë Turqi-Algjeri do të mbahet në kryeqytetin Ankara të enjten, si pjesë e vizitës së presidentit Tebboune, e cila zgjat deri të premten, tha Duran në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Duran tha se takimi i këshillit, në të cilin do të marrin pjesë ministrat përkatës të qeverisë nga të dy vendet, do të shqyrtojë në mënyrë gjithëpërfshirëse marrëdhëniet me Algjerinë "miqësore dhe vëllazërore" dhe do të diskutojë hapat për të forcuar më tej bashkëpunimin dypalësh.
Ai shtoi se bisedimet do të përfshijnë gjithashtu një shkëmbim pikëpamjesh mbi zhvillimet aktuale rajonale dhe ndërkombëtare.
Duran tha gjithashtu se gjatë vizitës, pritet të nënshkruhen disa marrëveshje që synojnë forcimin e kuadrit ligjor të marrëdhënieve dypalëshe.