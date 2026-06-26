Presidentët ukrainas dhe letonez diskutojnë bashkëpunimin në mbrojtje

Kanyshai Butun
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Letonisë, Edgars Rinkevics, për të diskutuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes në kuadër të një nisme dypalëshe për dronë, transmeton Anadolu.
Zyra presidenciale e Ukrainës njoftoi se Rinkevics vlerësoi punën e një ekipi ekspertësh ukrainas në Letoni dhe shtoi se Ukraina mbetet e gatshme të ndihmojë partnerët e saj me ekspertizë mbrojtëse dhe pajisje të testuara në kushte lufte.
Ndërkohë, Zelenskyy falënderoi Letoninë për kontributin shtesë prej 7 milionë eurosh në programin Lista e kërkesave me prioritet të Ukrainës (PURL), duke e çuar totalin e mbështetjes në 24 milionë euro. Ai tha se Kievi pret bashkëpunim të mëtejshëm përmes projekteve të përbashkëta në kuadër të mekanizmit SAFE (Veprimi i Sigurisë për Evropën).
Të dy presidentët gjithashtu koordinuan qëndrimet përpara samitit të ardhshëm të NATO-s dhe kontakteve të tjera në nivel partnerësh.
Ukraina dhe Letonia nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi për dronë në fillim të qershorit, me qëllim ndarjen e ekspertizës ukrainase në kundër-dronë, trajnim dhe teknologji, si dhe zgjerimin e prodhimit të përbashkët të mbrojtjes.