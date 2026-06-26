Presidentët rus dhe bjellorus zhvillojnë takim dhe diskutojnë bashkëpunimin dypalësh

Kanyshai Butun
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Presidenti rus, Vladimir Putin dhe presidenti bjellorus, Alexander Lukashenko, kanë zhvilluar një takim kokë më kokë në qytetin rus Valday për të diskutuar bashkëpunimin dypalësh në fusha të ndryshme, transmeton Anadolu.
Dy liderët gjithashtu pritet të diskutojnë çështje ndërkombëtare dhe situatën rajonale në kuadër të vizitës së punës së Lukashenkos në Rusi.
Më herët, Putin deklaroi se tregtia ndërmjet Rusisë dhe Bjellorusisë vazhdoi të rritet edhe gjatë vitit 2026, duke shënuar një rritje prej më shumë se 7 për qind në tremujorin e parë të vitit.
“Kjo u arrit në masë të madhe falë bashkëpunimit të ngushtë ekonomik ndërrajonal, i cili bëri që tregtia dypalëshe vitin e kaluar të regjistronte një tjetër rekord. Sipas statistikave tona, ajo arriti në 52 miliardë dollarë. Edhe këtë vit rritja vazhdon, me më shumë se 7 për qind në tremujorin e parë”, tha ai.