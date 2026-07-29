Portugalia dënon përshkallëzimin e dhunës në Bregun Perëndimor të pushtuar

Şeyma Erkul Dayanç
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Ministri i Jashtëm i Portugalisë, Paulo Rangel, dënoi të mërkurën përshkallëzimin e dhunës në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe bëri thirrje për “përmbajtje maksimale”, transmeton Anadolu.
“(Paulo Rangel) dënon dhe shpreh shqetësim të madh për përshkallëzimin e dhunës në Bregun Perëndimor”, tha Ministria e Jashtme e Portugalisë në platformën sociale amerikane X.
Rangel ka shprehur “shqetësim të madh” për rritjen e dhunës, veçanërisht në kuadër të operacionit ushtarak në vazhdim të Izraelit, dhe theksoi detyrimin për mbrojtjen e popullsisë civile.
Ai ka thënë se dhuna e kryer nga pushtuesit izraelitë dhe zgjerimi i vendbanimeve kolone përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe vazhdojnë të minojnë mundësitë për paqe.
Rangel gjithashtu ka rikonfirmuar angazhimin e Portugalisë për zgjidhjen me dy shtete, duke e përshkruar atë si “e vetmja rrugë për arritjen e një paqeje të drejtë, të qëndrueshme dhe afatgjatë”.
Përshkallëzimi ndodh në një kohë kur operacionet e ushtrisë izraelite dhe sulmet nga pushtuesit izraelitë në gjithë Bregun Perëndimor janë intensifikuar që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza në tetor 2023.
Sipas të dhënave palestineze, të paktën 1.182 palestinezë janë vrarë, rreth 13.000 janë plagosur dhe afro 24.000 janë arrestuar në Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë kësaj periudhe.
Ritmi i bastisjeve dhe shkeljeve izraelite është intensifikuar më tej pas dhunës së të premtes në qytetin Tell, pranë Nablusit, ku sipas burimeve palestineze, katër palestinezë dhe dy izraelitë u vranë gjatë një sulmi të kryer nga kolonët izraelitë nën mbrojtjen e ushtrisë izraelite.