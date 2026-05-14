Polonia ofron të strehojë më shumë trupa amerikane pas raportimeve për pezullimin e planeve për dislokim

Jo Harper
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Polonia njoftoi se është e gatshme të presë trupa shtesë amerikane, pas raportimeve se Washingtoni ka ndalur një dislokim të planifikuar ushtarak në vend si pjesë e një rishikimi më të gjerë të pozicionimit të forcave amerikane në Evropë, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm Radoslaw Sikorski e ka ngritur këtë çështje gjatë bisedimeve të së enjtes me ambasadorin amerikan në Varshavë Thomas Rose, sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme.
Ministria tha se diskutimet u përqendruan në praninë e trupave amerikane në vend dhe bashkëpunimin për lëndët e para kritike dhe projektet energjetike, përfshirë ambiciet e Polonisë për t’u bërë një qendër rajonale e LNG-së përmes nismës “Baltic Eagle Gas Hub”.
Takimi u zhvillua një ditë pasi “Wall Street Journal”, “Army Times” dhe “Stars and Stripes” raportuan se ushtria amerikane ka pezulluar vendosjen e planifikuar rotative të Brigadës së 2-të të Blinduar të Luftimit nga Divizioni i 1-rë i Kalorësisë në Poloni. Dislokimi do të përfshinte më shumë se 4.000 trupa dhe pajisje ushtarake.
Army Times raportoi se disa pajisje tashmë ishin transferuar në Evropë përpara se operacioni të pezullohej.
Pentagoni nuk ka konfirmuar zyrtarisht nëse dislokimi është anuluar apo vetëm shtyrë.
Zyrtarët polakë janë përpjekur të zbusin shqetësimet se vendimi mund të sinjalizojë një ulje më të gjerë të angazhimit ushtarak amerikan në krahun lindor të NATO-s.
Ministri i Mbrojtjes Wladyslaw Kosiniak-Kamysz këmbënguli të enjten se “numri i ushtarëve amerikanë në Poloni nuk po ulet”.
“Ne po punojmë si për rritjen e numrit ashtu edhe të kapaciteteve operacionale të ushtrisë amerikane të stacionuar në Poloni”, tha Kosiniak-Kamysz, duke e përshkruar Poloninë si “aleat të hekurt” që përmbush të gjitha angazhimet e aleancës.
Komanda e Ushtrisë Amerikane për Evropë dhe Afrikë tha për Agjencinë Polake të Lajmeve (PAP) se vendosjet e trupave në kontinent “përshtaten vazhdimisht sipas ndryshimit të kushteve”, ndërsa një zyrtar i lartë amerikan i cituar nga PAP ka thënë se ka mësuar për pezullimin nga mediat dhe nuk ka pranuar të komentojë në detaje.
Megjithatë, zyrtari ka sugjeruar se diskutimet më herët kishin përfshirë mundësinë e transferimit të rreth 5.000 trupave amerikane nga Gjermania në Poloni.
Presidenti Donald Trump tha javën e kaluar se “mund” të zhvendosë trupa nga Gjermania në Poloni, duke rritur spekulimet se Washingtoni po rishikon shpërndarjen e forcave në Evropë.
Çështja është bërë gjithnjë e më e ndjeshme në krahun lindor të NATO-s, me Poloninë, Lituaninë dhe Rumaninë që po i bëjnë presion Washingtonit të ruajë ose të zgjerojë praninë ushtarake amerikane në rajon, mes frikës së vazhdueshme nga Rusia.
Një diplomat i Evropës Lindore ka thënë për PAP se raportimet ishin “shqetësuese” dhe është ankuar për vështirësi në marrjen e informacionit të qartë nga Shtëpia e Bardhë.
Aktualisht, Polonia strehon rreth 10.000 trupa amerikane në mënyrë rotative dhe ka rritur ndjeshëm shpenzimet e mbrojtjes që nga lufta e Rusisë kundër Ukrainës në vitin 2022, duke alokuar gati 5 për qind të PBB-së për mbrojtje këtë vit — niveli më i lartë në NATO në raport me ekonominë.