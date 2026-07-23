Polonia nis program prej 205 milionë dollarësh për inovacion në mbrojtje për të forcuar teknologjinë ushtarake vendase

Jo Harper
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Polonia ka nisur një program prej 175 milionë eurosh për inovacion në mbrojtje, i cili do të financojë 29 projekte të teknologjisë ushtarake, ndërsa vendi synon të forcojë industrinë e tij vendase të armatimit dhe të përshpejtojë modernizimin e forcave të armatosura, transmeton Anadolu.
Kryeministri polak, Donald Tusk, e shpalli programin, të njohur si PERUN, gjatë një ceremonie nënshkrimi të mbajtur në Muzeun e Ushtrisë Polake në Varshavë, duke e cilësuar atë si një investim të madh në shkencën, teknologjinë dhe industrinë polake, i cili njëkohësisht do të rrisë edhe aftësitë ushtarake të vendit.
“Garancia më e mirë për sigurinë tonë nuk është vetëm një ushtri e fortë, por edhe një ekonomi e fortë polake, shkencë dhe kompani inovative. PERUN është krijuar për t’i lidhur këto përparësi, në mënyrë që idetë polake të shndërrohen në kapacitete reale për forcat e armatosura”, tha Tusk.
Programi do të financojë 29 projekte kërkimore dhe zhvillimore, të përqendruara në teknologjitë që konsiderohen thelbësore për nevojat e ardhshme të mbrojtjes së Polonisë.
Projektet përfshijnë sisteme autonome, inteligjencë artificiale, komunikime të avancuara, luftë elektronike, armë me precizion të lartë, siguri kibernetike dhe teknologji me përdorim të dyfishtë, të zbatueshme si për qëllime ushtarake ashtu edhe civile.
Nisma synon të përshpejtojë bashkëpunimin ndërmjet forcave të armatosura, institucioneve kërkimore, universiteteve dhe kompanive private, duke ulur njëkohësisht varësinë e Polonisë nga teknologjitë e huaja të mbrojtjes.
Polonia planifikon të shpenzojë 4,7 për qind të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen në vitin 2026, përqindja më e lartë ndër vendet aleate të NATO-s.